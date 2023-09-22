Обманули пенсионеров на 10 млн грн: полиция разоблачила мошенников, обещавших 'компенсации' за покупку некачественного лекарства. Фото

Правоохранители разоблачили девять участников преступной схемы, которые обманули пенсионеров и получили почти 10 млн гривен. Мошенники звонили пожилым людям и обещали им выплаты компенсаций за некачественные лекарства.

Об этом сообщили в Telegram-канале офиса Генерального прокурора. Как сообщается, фигуранты имели данные о пенсионерах, часто покупавших в интернете биологически активные добавки.

Так, под видом социальных работников, мошенники звонили по телефону и предлагали помочь вернуть средства за некачественные биологически активные добавки. Они рассказывали алгоритмы, которые якобы должны ускорить все расчеты. Однако, чтобы получить обратно потраченные на БАДы средства, пенсионеры сначала должны были оплатить так называемый "страховой платеж". После того как они перечисляли денежные средства, мошенники на связь больше не выходили.

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Таким способом фигуранты выманивали у людей значительные суммы, иногда единовременные платежи достигали 50 тысяч гривен. К примеру, 87-летний киевлянин потерял более полумиллиона гривен после осуществления 30 денежных переводов мошенникам. Самой старшей пострадавшей бабушке 92 года.

Правоохранители установили 22 случая уголовных действий фигурантов. В полиции также сообщили, что у следствия есть серьезные основания считать, что материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, может составить до 10 миллионов гривен.

Девяти лицам, участвовавшим в преступной схеме, было объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, ранее полицейские Киева задержали мужчину, продававшего гражданам несуществующие автозапчасти. От действий мошенника могли пострадать минимум 50 человек, а общая сумма ущерба может составлять около 300 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили интернет-мошенника, который обманул подписчиков соцсети. Подозреваемый сломал аккаунт девушки в Instagram и разослал информацию о сборе средств якобы на срочное лечение ее ребенка.

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