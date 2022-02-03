ОАСК принял решение, которое может подорвать идею е-декларирования чиновников – правозащитники

Окружной административный суд Киева разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации о доходах в бумажной форме, а не в электронной, как это предусмотрено законодательством. Причиной стали религиозные убеждения судьи.

Такое решение суда может подорвать идею е-декларирования, заявили в юридической организации Dejure Foundation. Глава правления учреждения Михаил Жернаков считает, что предоставление возможности вернуться к бумажным декларациям перечеркивает достижение реформы электронного декларирования.

Он напомнил, что декларации в электронном виде автоматически публикуются на сайте Нацагенства по предотвращению коррупции (НАПК) и становятся доступными всем. Это, по словам Жернакова, является действенным способом контроля состояний украинских чиновников и предотвращения коррупции.

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В организации сообщили, что решение было принято судьей ОАСК Русланом Арсирием. Брагина подала иск, в котором отметила, что отказалась от электронной подписи еще в 2019 году, поскольку это якобы противоречит ее религиозным убеждениям. Следовательно, заполнить электронную декларацию судья не может.

В то же время в Dejure отметили, что до 2019 года Брагина подавала онлайн-декларацию. Кроме того, в решении ОАСК не предоставлено доказательств того, что она действительно имеет такие убеждения.

"Суд просто поверил истцу на слово", – говорится в сообщении организации. Правозащитники добавили, что согласно ч. 4 ст. 35 Конституции Украины никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за заведомо ложные данные при заполнении декларации о доходах для чиновников. В частности, документ относит такое нарушение в уголовную юрисдикцию по коррупционным статьям.