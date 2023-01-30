''О моей деловой поездке в Таиланд знали все'': Тищенко заявил, что не нарушал закон. Видео

Эпатажный нардеп, исключенный из фракции "Слуга народа" из-за поездки в Таиланд в разгар войны в Украине, Николай Тищенко продолжает давать пояснения по учиненному скандалу. Он указал, что поездка на тропический элитный курорт была сугубо дипломатической, все руководство парламента Украины было о ней проинформировано, а также происходила за его собственный счет.

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Об этом политик рассказал в эфире интервью ТА.ЗА.ШО. Тищенко подчеркнул, что отправился за границу 10 января, то есть когда решение СНБО о запрете выезда за границу для госслужащих еще не вступило в силу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я пересекал границу по обычному загранпаспорту, а не по-небезызвестному зеленому, который позволяет не стоять в очередях. Я это сделал, потому что МИД запретил выезжать за границу по дипломатическому паспорту, то есть я сделал так, как требовал закон. В Таиланд я поехал по стратегии президента относительно влияния и распространения отношений, распределения волонтерской помощи из Таиланда, Вьетнама и всех азиатских стран, которые расположены рядом. Об этой поездке знали все", – пояснил Тищенко.

Также он обратился на фоне скандала и к сотрудникам медиа. Нардеп указал, что скандал был раздут искусственно, ведь все снимки на фоне пляжа и моря имеют пятилетнюю историю.

"Я официально заявляю, что все видео и фото, связанные со мной на фоне море, взяты из моего Инстаграм, выставленные пять лет назад. Я открытый, публичный человек и никогда не скрывал своих путешествий", – сказал Тищенко, добавив, что спикер Рады Стефанчук подписал разрешение на эту поездку.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в первые часы после своего исключения из партии Тищенко раскритиковал коллег за такое решение. Он утверждал, что работал в Таиланде 24/7, помогая украинской диаспоре, находящейся в Королевстве.

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