Когда-то давно-давно в электричке имел дискуссию с нервно кричащей женщиной: "Мой сын на морозе киркой машет, он человек труда, почему он должен получать зарплату меньшую, чем инженер, сидящий в тепле за столом?"

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Далее текст на языке оригинала.

Питання було риторичне, жінка була абсолютно впевнена у своїй правоті й "людьми праці" вважала лише тих, хто махає кайлом або кувалдою. Ну, ще серпом. А от усілякі професори, конструктори, інженери, агрономи – то таке... Невідомо що й навіщо існують. Їм за логікою тієї жінки треба мінімум платити. Бо вони ж у теплі й замість кувалди або серпа у них в руках легенький олівець, а відповідно вони ніби й не працюють зовсім...

До чого це я? Та до того, що та жінка й досі має бути жива. І її син. Вони нікуди не ділися. І скільки їх таких, "людей праці". Саме з їхнього середовища й походить більшість (не усі, але більшість) тих, хто мріє притиснути до нігтя "алігархів, які не трудяться, а лише кишені набивають", відняти у них і взагалі у багатих і поділити "по справедливості" між тими, хто з серпом і кувалдою.

І поки у нас не буде поваги до тих, хто з олівцем, а також до підприємців і взагалі людей успішних, які власним розумом, енергійністю та ініціативою заробляють собі та іншим – доти у нас людина з кувалдою голосуватиме раз-у-раз за тих, хто зробив своєю професією боротьбу з "алігархами" та "буржуями".

Ця спеціальність приносить непогані доходи ще з часів Леніна. Сам він кувалдою не махав. Він був за походженням дворянином. Так само, як Дзержинський і Коллонтай; Луначарський і Оппоков; Антонов-Овсеєнко і Теодорович. Власне, у першому складі Совнаркому було лише двоє тих, кого можна, і то з натяжкою, вважати пролетаріями.

Але рулили вони, прикриваючись тими, з кувалдами. Які чомусь так з кувалдами й залишилися.

P.S. Ваш покірливий слуга теж не з числа пролетарів. Він не кувалдою працює і не серпом січе – він книжки пише, тобто з точки зору тієї дами в електричці не є людиною праці. Тож вибачаюся. Але...

Але я питаю: де та країна, в якій перемогла кувалда? Куда поділася? Чому держава, на прапорі якої майоріли серп і молот, сконала у віці, який для країн є віком немовляти?