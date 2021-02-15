Ныряющая лошадь: запрещенное развлечение ХХ века показали на редком фото

В сети показали, как выглядел популярный в США в первой половине ХХ века конный дайвинг – экстремальные прыжки всадниц с высоты в воду.

Раритетный снимок был опубликован в Telegram-канале History Files. "Безумный аттракцион начала ХХ века – "ныряющая лошадь". Сан-Франциско, 1906 год", – гласит подпись к фото.

Автором идеи нырять на коне с высоты был американский стоматолог и шоумен Уильям Карвер. Однажды случайно, в 1881 году, он с моста провалился под лед со своей лошадью и обнаружил, что она отлично входит в воду.

В парке развлечений в Нью-Джерси он и его сын Эл Карвер построили 18-метровую вышку для конного дайвинга, а его дочь Лорена Карвер стала первой всадницей на ныряющей лошади.

Позже, в 20-х и 30-х годах зрелище собирало тысячи туристов в Атлантик-Сити и Нью-Джерси. Нередко экстремальное развлечение заканчивалось гибелью всадника или лошади, при этом человек подвергался гораздо большему риску, чем животное.

Зоозащитники в этом шоу не видели ничего, кроме издевательства над животными и их эксплуатации, поэтому под их давлением власти запретили конный дайвинг в 1978 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая шоу "Орел и решка" Василиса Хвостова показала экстремальное развлечение в Эфиопии на озере Чамо. Увидев крокодила, который проплывал в нескольких метрах от лодки, ведущая испугалась до истерики.