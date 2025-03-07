'Нужно жить': тяжелораненый Александр из Харькова рассказал свою историю музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Аграрии в Харьковской области готовили поле к посевной, когда рядом разорвалась ракета из "Искандера". Александр потерял тогда часть ноги. Своей историей мужчина поделился во время курса физической и психологической реабилитации в санатории Закарпатья, которым его обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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Его коллега тогда погиб на месте, еще один паренек получил контузию. Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова Александр признается, что большей боли в жизни не испытывал.

"Я был в сознании. Врачи сделали все возможное, но сохранить ногу им не удалось. С этим нужно жить – идти дальше, приспосабливаться, пересматривать жизнь, действия и взгляды", – делится Александр.

Он подчеркивает, что в Украине – замечательные и неравнодушные люди и чувствует огромную благодарность всем, кто поддержал его в беде. А еще, смог вернуться к работе: коллеги так и сказали: "Хватит тебе дома сидеть".

"После того как со мной произошла беда, директор сам сел на трактор и доработал то поле. А какие варианты? Надо сеять, убирать урожай, выращивать хлеб. Нельзя оставлять землю", – говорит Александр.

Его история – одна из многих историй украинцев, которые не потеряли силы духа и жажды жизни, несмотря на очень тяжелые обстоятельства. Смотрите историю Александра по ссылке.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация и психологическая помощь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 130 тысяч историй.