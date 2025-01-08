'Нужны время и усилия для исправления ошибок': Драпатый доложил Зеленскому, как решается ситуация с 155 ОМБр

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" и решениях, которые принимаются командованием для поддержки подразделения и решения проблем. Генерал-майор заявил, что "разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных".

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На странице в Facebook 8 января он отметил, что "до установления всех обстоятельств было рано выходить в публичную плоскость". Однако сейчас генерал-майор уже может проинформировать общество о том, как стабилизируют ситуацию в 155 ОМБр.

Он встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы своими глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением.

"Все события с созданием 155 бригады произошли до моего назначения в КСВ. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно – на всех уровнях, которые от меня зависят", – добавил Драпатый.

Он напомнил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с зарубежной страной происходило впервые и в сжатые сроки – всего за несколько месяцев.

Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали. Проект такого масштаба для командования Сухопутных войск был вызовом, и не все службы сработали отлично, признал Драпатый.

Во время генерации новой бригады имели место:

– ненадлежащее управление и контроль за всем процессом;

– ошибки при комплектовании, отдельные "не всегда взвешенные решения" по управлению личным составом;

– несовершенное планирование подготовки как в Украине, так и за рубежом;

– запоздалая реакция высшего командования на возникающие в процессе проблемы.

Французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной.

"Мы очень благодарны за то, что партнеры рискнули и совместно реализовали этот проект. Задача за Вооруженными силами – доказать, что он эффективен и исправить все ошибки, а также не повторять их в будущем", – указал командующий СВ ВСУ.

Также он обратил внимание на то, что 155 ОМБр на фронте меньше месяца. Это тот период, когда проявляются все недочеты в комплектовании и подготовке личного состава.

Драпатый поблагодарил бойцов, которые адаптируются к непростым условиям и воюют, невзирая на все сложности.

Он заявил, что лично занимается вопросом комплектования бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев.

"Готов рассмотреть всех, обращайтесь по этому электронному адресу: [email protected]", – написал Драпатый.

"Помимо официальных ежедневных докладов, хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел. Телефон: 0800-500-410 (после прослушивания – цифра 5). Работает с 09:00 до 18:00 ежедневно", – поделился контактами командующий Сухопутными войсками.

В конце он заявил, что "Анна Киевская" – это перспективная бригада, которая еще проявит себя.

Полный текст поста:

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что из "Анны Киевской" в СОЧ ушли не менее 1700 военнослужащих. Около 50 сбежали с тренировок, организованных во Франции.

– Расследованием всех обстоятельств занялось ГБР. Дело находится на контроле Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Александра Сырского.

– 5 января Сырский провел ежемесячное совещание, во время которого приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й бригады. Также главком уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

– 7 января Драпатый признал, что в новой 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" действительно происходили отдельные скандальные случаи.

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