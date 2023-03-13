'Нужно уничтожить военную мощь врага, и мы уничтожим': Зеленский о ситуации на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно уничтожить военную мощь врага, и украинские защитники это обязательно сделают. Самая тяжелая ситуация на фронте сейчас наблюдается на востоке.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения 13 марта. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

Зеленский отметил, что как всегда, в понедельник был на связи с нашими командующими, с разведкой.

"Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", – сказал он.

Президент также поблагодарил каждого и каждою, кто сейчас в бою, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих собратьев, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции.

"Сегодня особо отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады – за успешные действия в районе Бахмута. Спасибо вам, ребята!" – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды вагнеровцев наступают на несколько направлений, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться в центр города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы противника. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Между тем в боях за город агрессор терпит тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты своим обстрелом превратили его в город-призрак.