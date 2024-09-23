Колоссальный ущерб, скандал с тендером и поиск компромисса: глава 'Охматдета' рассказал о возобновлении заведения после удара РФ

Террористический российский ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля уничтожил целый корпус медучреждения и убил двух взрослых, сотни людей пострадали. Также российская ракета повредила оборудование на 338 миллионов гривен, однако дополнительный ущерб нанес скандал вокруг тендера по восстановлению учреждения.

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Люди со всей Украины и мира жертвовали на это средства, однако с использованием пожертвований возникли неприятности, и теперь важно провести прозрачный конкурс. На какой стадии решение проблемы и какие ближайшие сроки обновления, рассказал в. о. гендиректора медучреждения, врач Александр Урин в видеоинтервью "Телеграфу".

Спланированная террористическая атака

Медик вспоминает, что это был понедельник, 10:42 утра, когда в медучреждении властвует наибольшая концентрация посетителей и пациентов, поступающих на плановые обследования и операции. К моменту ракетного удара в больнице находилось не менее 1200 человек: более 620 детей, столько же персонала, не считая родителей больных.

"Это была заранее спланированная террористическая акция с целью создать как можно больше жертв", – убежден врач.

По его словам, в результате прямого попадания крылатой ракеты Х-101 8 июля 2024 года на территории больницы в общем пострадали 300 человек – получили различные ранения, в том числе от вторичного действия взрывных элементов. Погибли двое: врач Светлана Лукьянчик и дедушка, приехавший забрать свою внучку после операции.

Материальный ущерб оценили в сотни миллионов гривен

Временно исполняющий обязанности гендиректора подчеркнул, что в "Охматдете" полностью разрушен корпус токсикологии. Пострадали 24 отделения: хирургические, онкологические, соматические, интенсивная терапия, реанимации, операционные блоки, отделения радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории, которая является единственной в Украине. Также уничтожена трансформаторная подстанция.

Третий корпус (центр токсикологии) и девятый (административный) – это исторические памятки Киева. По словам Урина, уже есть распоряжение об их полной реставрации, однако у заведения нет другого выхода, кроме как законсервировать их на зиму и затем восстанавливать.

"В больнице на данный момент завершен только подсчет убытков по оборудованию – 338 миллионов гривен. Относительно зданий – мы ожидаем выводов от специалистов. В ближайшее время получим технический отчет, смету и экспертизу", – сообщил Урин.

Он подчеркнул: учитывая те показатели, которые предоставят, заведение будет максимально прозрачным, в рамках законодательства начинать тендер. Какой же будет финальная сумма, пока неизвестно.

"По поводу реставрации корпусов, исторических памятников, тоже продолжаются работы по их оценке, потом будем выходить на тендеры. Восстановление займет длительное время. Относительно 11-го корпуса: завершается подготовка медзадачи, которая будет положена в основу того, какие работы нужно проводить с этим зданием", – пояснил врач.

Также добавил, что директор Центра здоровья в Варшаве передал больнице два новейших аппарата и расходные материалы медицинского оборудования для диализа. Бизнес подарил еще четыре новых аппарата, с которыми уже начали работать. Собрала и закупила оборудование Греко-католическая церковь, а немецкая организация GIZ будет восстанавливать разрушенное отделение хронических интоксикаций.

"У нас будут монтировать солнечные батареи, менять в некоторых зданиях лифты, делать ремонты в реанимациях", – признался и.о. гендиректора.

Скандал с тендером

Украинцы и представители отечественного бизнеса в первые дни после трагедии собрали на восстановление пораженной российской ракетой детской больницы "Охматдет" около 300 млн грн. Эта сумма практически втрое превысила заявленную при открытии сбора monobank и UNITED24, и в дальнейшем росла.

Однако 16 августа отстраненный гендиректор медучреждения Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", непосредственно получавший пожертвования на восстановление больницы, "не планирует" перечислять их на ее официальные счета.

В БФ, созданном в 2022 году и возглавляемом директором Евгением Уэмбером, объяснили, мол, им неизвестный правовой механизм для перевода. На следующий день Жовнира отстранили до завершения проверок восстановления больницы. А, например, "Укрнафта" отозвала свой донат из благотворительного фонда и просто передала его "Охматдету" напрямую.

Задание: избежать манипуляций

Усилия медучреждения сейчас направлены на создание комфортных условий для детей и родителей, поэтому необходимо объявить тендер на проведение работ или их проектирование.

"Нужно провести прозрачный четкий тендер на инженера-консультанта, потому что все воспринимают сквозь призму скандала, что инженер – это просто какой-то человек, который пришел, и мы ему отдали миллионы. На самом деле это может быть большая группа людей, которые помогают мне и сотрудникам, не являющимся специалистами по строительству, разобраться в видах материалов, работ, со сметой. Для этого нужно проводить тендер и на службу-заказчика, которая будет все это контролировать", – подчеркнул Урин.

Все это требует немалых ресурсов, однако такой подход, считает он, делает невозможным манипуляции, некачественную работу или ситуацию, когда ничего не будет сделано.

"По моему мнению, как врача, этот конфликт нанес больший вред детской больнице, чем ракетный удар. Это сильно отразилось на нашем имидже, который строился нашими учителями и их учителями по медицине 130 лет", – заявил Александр Урин.

По его словам, решение проблемы с БФ "Охматдет – здоровое детство" зашло в тупик. Деньги сейчас у фонда, который является субъектом, не подчиняющимся ни Минздраву, ни "Охматдету", и может решать вопрос расходования средств на больницу самостоятельно. Однако оказалось, что у представителей фонда есть сомнения в целевом использовании суммы.

"Поэтому и возникли вопросы, как вернуть средства, как их перечислить на счета "Охматдета". Пока идет следствие, правоохранительные органы постоянно спрашивают у нас массивы документов, которые мы им предоставляем как есть. Я держу под рукой огромные кипы этих бумаг. В ближайшее время они дадут свою характеристику и объяснят, что произошло и как нам двигаться дальше", – объяснил и.о. гендиректора заведения.

Он считает, что в этой ситуации нужно найти компромисс, очевидно, с привлечением третьей стороны, чтобы сомнений не имел ни фонд, ни "Охматдет", чтобы можно было все проконтролировать и отчитываться об использовании собранных средств.

"Нужно не забывать, что в центре любых решений должны быть дети, особенно когда речь идет о восстановлении детской больницы после ракетного удара", – подытожил Александр Урин.

По его словам, "Охматдет" полноценно возобновил свою работу уже через две недели после террористического акта РФ, но первого пациента приняли еще 10 июля. Сотни маленьких пациентов были эвакуированы. Сейчас больница почти полностью восстановила мощности, которые были до удара. Там и до этой атаки соблюдали меры безопасности, но после трагедии персонал еще больше работает с людьми, призывая идти в укрытие во время тревог.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе министр здравоохранения Виктор Ляшко уверял, что "Охматдет" хотят возобновить до наступления холодов. По его словам, Минздрав будет предлагать набсовету утвердить такие сроки, чтобы это можно было сделать до зимнего периода.

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