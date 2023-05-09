'Нужно помочь': Нидерланды активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине F-16, – премьер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерландам активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что нужно помочь нашей стране в борьбе с агрессором.

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Об этом сообщает Reuters. Рютте рассказал, что Правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине вместе со своими европейскими партнерами истребителей F-16 .

"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США F-16", – уточнил он.

Но сначала необходимо соглашение между всеми партнерами, как они это делали в прошлом перед поставкой в ​​Украину гаубиц Panzer и танков Leopard, сказал он.

"Дискуссия продолжается", – добавил премьер Нидерландов.

Примечательно, что такое заявление Рютте сделал накануне встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, который критически относится к вооружению украинцев. Он отметил, что изложит бразильскому лидеру необходимость защищать Украину в войне с Россией.

"Нам нужно помочь Украине вести эту борьбу", – заявил Рютте в первый день своего визита в Бразилию.

Он добавил, что объяснит Луле, что вопрос о поддержке Украины является "экзистенциальным" для Нидерландов, Европы и других стран, потому что российское вторжение поставило на карту западные ценности.

"Если Путин добьется успеха в Украине, это не закончится, но я не думаю, что это случится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе", – сказал он.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет обеспечения нашей страны истребителями F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден подвергается давлению со стороны членов своей партии относительно поставки Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий генерал, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер призвал передать Украине истребители F-16. По его словам, этот шаг позволит помочь украинцам самостоятельно обеспечивать безопасность своей страны в долгосрочной перспективе.