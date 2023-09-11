Нужен ли военный билет для регистрации брака в Украине: разъяснение

Во время военного положения в госучреждениях и других инстанциях у военнообязанных мужчин могут потребовать военный билет. В частности, попросить его предъявить могут при поступлении в университет или при регистрации брака.

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Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала в комментарии изданию РБК-Украина, обязательно ли наличие военного билета для регистрации брака или развода и откажут ли регистрировать изменение гражданского состояния в случае его отсутствия.

По ее словам, у украинцев действительно вправе просить предъявить военный билет. Но в то же время сам военнообязанный имеет право решить, предоставлять его или нет.

В то же время юрист пояснила, что во время войны отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) должны передавать информацию об изменении гражданского состояния (женитьба, развод) мужчин призывного возраста в военкоматы.

"Даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не откажут. При регистрации брака происходит изменение гражданского состояния, и об этом сообщается ТЦК. Но это не влечет такого последствия, что военкомат сразу берет повестки и бежит к мужу домой, чтобы ее вручить. Это не одно и то же", – сказала Анищенко.

Эксперт добавила, что ГРАГСы обязаны были передавать информацию об изменении гражданского состояния в военкоматы и раньше, еще до полномасштабного вторжения России.

"В этом контексте ничего не менялось уже много лет, и форма этого информирования осталась такой же, как и раньше", – подчеркнула она.

Адвокат добавила, что разница состоит в том, что сейчас только проверяют наличие военного билета. Сейчас военкоматы по-прежнему имеют право отправить запрос в ГРАГС о предоставлении информации о том или ином лице. Анищенко объяснила, что это не значит, что мужчинам, у которых произошло изменение гражданского состояния, сразу вручат повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

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