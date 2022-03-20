'Оборона стоит! 'Азов' уничтожил в Мариуполе 4 российских танка, БТРы и много пехоты

Российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить украинский Мариуполь. На город каждые десять минут падают бомбы и артиллерийские снаряды.

Однако защитники города продолжают наносить врагу потери и уничтожили сегодня по меньшей мере 4 танка, несколько БТРов и большое количество пехоты оккупационной армии. О том, как прошел день в Мариуполе, рассказал заместитель командира полка "Азов" "Калина".

По его словам, несмотря на беспощадные обстрелы, защитники Мариуполя продолжают держать оборону и не позволяют врагу захватить город. Делать это Силам обороны Мариуполя приходится в сверхсложных условиях.

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"Авиация врага беснуется. Трудно сказать, сколько бомб сегодня сброшено на жемчужину Приазовья. Ведь бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков и артиллерии сегодня 4 десантных корабля РФ вели невиданный до сегодняшнего дня миром обстрел украинского Мариуполя. Но несмотря на бомбардировку осатаневших варваров - хлопцы стоят. А офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу", - отметил "Калина".

Он рассказал о подтвержденных потерях оккупационной российской армии за 20 марта.

"Сегодня только по подтвержденным данным уничтожено 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты. Парни мужественно защищают Украину, уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают, как пушечное мясо. Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. На тех, кого обманула пропаганда. Тех, кого они мобилизовали. Плевать они хотели на гражданское население Украины, на женщин, на детей, на пенсионеров. У этих варваров 21 века нет ни совести, ни чести", - отметил замкомандира полкаАзов".

"Калина" заверил и российских оккупантов, и местных коллаборантов в том, что каждый ответит за свои преступления.

"Вы будете отвечать за свои преступления. То, что вы творите, не забудется. А те, кто помогает оккупантам - оглядывайтесь. Потому что мы верим в победу Украины. Верим, что небо над Мариуполем будет закрыто. Азовское море снова будет нашим. А наши граждане будут купаться на Песчанке, как и год назад. Люди будут ходить на работу. Будут ходить на спектакли в Драматический театр. В родильных домах будет полно детей. И только ненависть к соседнему государству будет жить веками", - пообещал замкомандира полка "Азов".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам украинских морпехов и отряда "Азов" за защиту Мариуполя.

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