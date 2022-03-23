'Трупы сжигают и даже не везут домой': пленный чеченец обратился к своим и призвал к джихаду против России. Видео

Бойцы полка "Азов" пленили чеченца, воевавшего против Украины. Тот рассказал, что делают росскийские оккупанты с телами своих погибших.

Также чеченец призвал соотечественников к джихаду по отношению к России. Видео с обращением пленника из Чечни опубликовано в телеграмм-канале "Азова".

"Плененный бойцами Азова чеченец призвал земляков к джихаду в отношении России. Он напомнил, что украинцы помогали в борьбе за независимость Чеченской Республики Ичкерия, подчеркнув, что следует не воевать с Украиной на стороне кровавой России, а навести порядок в собственной стране, борясь с кровавым путинско-кадыровским режимом", - отметили в "Азове".

Видео дня

Пленный рассказал, что вылетел из Грозного 17 марта, а уже на следующий день он был под Мариуполем. В скором времени попал в плен к "азовцам". Чеченец уверяет, что украинские воины относятся к нему хорошо, не избивали и даже кормили лучше, чем пока он находился в рядах оккупационной армии.

Он также рассказал, что своим бойцам оккупационная армия выдает всего по 4 рожка патронов. Остальные советуют забирать у убитых украинцев. А последние, как уточнил пленный, не ждут безропотно, пока их убьют оккупанты.

Оккупант из Чечни рассказал, что украинцы воюют гораздо лучше, чем кадыровцы и россияне. "Украинцы более опытны, и духа у них больше. Россияне и чеченцы, которые здесь, воевать не умеют", - говорит он.

Чеченец рассказал, как колонну кадыровцев, приехавшую под Мариуполь, расстреляли россияне.

"Вы даже не представляете, сколько здесь ваших трупов. Вы думаете, вы сражаетесь здесь? Нет, вы здесь не воюете! Чеченцев сюда россияне бросают, как мясо! Убивают их сами", - обратился пленник к соотечественникам из Чечни.

По его словам, россияне в Украине убили гораздо больше чеченцев, чем украинцы.

Уроженец Чечни также обратился к Кадырову.

"Не надо убивать людей. Отправь лучше своего племянника, своего сына. Почему своих родственников не посылаешь сюда? Своих отправляй, пусть воюют! А других не надо, другие тоже хотят жить!", - обратился к Кадырову чеченец.

Он напомнил: Россия для чеченского народа не сделала ничего хорошего, только зло. И в Украине здесь настоящая война, очень тяжелая.

"Я видел тела, "лес" тел чеченцев. Их собирают и сжигают. Никто не отправляет погибших домой. Не езжайте сюда за этого Кадырова, за Путина!", - призвал соотечественников плененный чеченец.

Он также подчеркнул, что чеченцы должны объявить джихад России. По мнению этого чеченца, это нужно было сделать давно, еще когда россияне истребляли чеченский народ в двух войнах.

"Украинцы в первую, во вторую войну помогали нам. А сейчас что? Против украинцев идете? Эх, Чечня, Чечня... Вы даже не понимаете, куда вы идете. Вы идете в ад. За те копейки, которые вам платят, вы попадете в ад", - сказал пленник.

По его словам, чеченцам, которые идут воевать в Украину, платят по 150-300 тысяч рублей в месяц. Но эти деньги не стоят того, чтобы за них умирать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кадыровцы сбежали из Украины в Чечню, потеряв на войне сотни солдат.

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