"Мы просто напали на Украину, нас здесь ненавидят": в сети показали переписку оккупанта. Видео

В сеть попала еще одна переписка российского военного, который вторгся в Украину. Солдат признавался другу, что они убивают мирное население, а сам он не понимает, зачем армия Кремля вошла на украинские территории.

Украинцы, в руки которых попал мобильный телефон противника, сняли историю интернет-переписки на видео. YouTube-канал издания OBOZREVATEL поделился этим роликом (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Друг солдата спросил, все ли у него "ок". Тот ответил: "Да если бы! Больше с мирным населением воюем. Нам здесь вообще не рады. Я перестал понимать, зачем мы пришли сюда".

Он также рассказал об огромных потерях российской армии. Как написал оккупант, у них "очень много 200-х" – больше 7 тысяч.

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"Я не знаю, как мне вернуться. Выходит, мы просто напали на Украину", – осознал участник войны против мирной страны.

Российский военный также признался собеседнику: он не уверен, что "вообще вернется" домой. "С большинством связь пропала", – написал он.

Друг оккупанта ответил, что "все будет хорошо". Однако россиянин не согласился с этим.

"Да что хорошего в том, что мы убиваем мирное население? Грабим магазины, чтобы есть было что? Нас здесь ненавидят все и проклинают", – заявил солдат страны-агрессора.

Добавим, что на этом телефоне также нашлось много фотографий военного и его сослуживцев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему войска Владимира Путина обречены. "Вместо Одессы они увидят дно Черного моря", – сказал лидер нашей страны о русских десантниках.

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