НСЖУ призвал создать трибунал против РФ за убийство журналистов

По меньшей мере, шесть журналистов погибли в марте прошлого года от рук российских военных, свидетельствуют данные Национального союза журналистов Украины. В этот месяц украинские и зарубежные журналисты становились жертвами оккупантов, освещая кровавые бои, продолжавшиеся возле Киева, на севере, востоке и юге нашей страны.

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Почитая память коллег, которые пали, выполняя свой профессиональный долг, в день годовщины гибели двух из них – ирландского фотожурналиста Пьера Закжевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая произошла 14 марта 2022 года, Национальный союз журналистов Украины вновь призывает к созданию Международного трибунала над Россией, в том числе за преступления против журналистов и СМИ.

"Российские оккупанты в Украине рассматривают журналистов мишенями своих атак. Есть многочисленные свидетельства о целенаправленном обстреле автомобилей, маркированных надписью "Пресса", умышленные убийства журналистов, работающих вблизи линии фронта, обстрелы редакций изданий, аресты, похищения, пытки, журналистов, лишение медийщиков возможности вести профессиональную деятельность на временно оккупированных территориях. Инициаторы и исполнители этих преступлений должны быть наказаны!" – подчеркивает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Надеемся, что правоохранительные органы Украины в сотрудничестве с международными органами правосудия будут осуществлять эффективные расследования, материалы которых станут основой поиска и установления справедливости в отношении работников медиа.

За год полномасштабного вторжения, согласно верифицированным данным Национального союза журналистов Украины, Международного и Европейского федераций журналистов, британского фонда "Справедливость для журналистов", американского Комитета защиты журналистов, погибли по меньшей мере 12 журналистов, выполнявших свой профессиональный долг. Это:

Игорь Гуденко, украинский фотограф, видеоблогер, скрылся в Харькове 26 февраля 2022 во время обстрела, его тело найдено 27 февраля 2022 года.

Евгений Сакун, украинский фотокорреспондент издания "LIVE" и корреспондент EFE, погиб в результате ракетных обстрелов Киевской телебашни 1 марта 2022 года.

Брент Энтони Рено, американский журналист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, документалист, лауреат премии Пибоди, застрелен российскими солдатами на блокпосте в Ирпене 13 марта 2022 года.

Пьер Закжевски, ирландский фотожурналист "Fox News", погиб 14 марта 2022 года вместе с Александрой Кувшиновой, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенко в Киевской области.

Александра Кувшинова, украинская журналистка, фиксер, продюсер "Fox News", погибла 14 марта 2022 года вместе с Пьером Закжевски.

Оксана Баулина, российская журналистка издания The Insider, активистка Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, погибла 23 марта 2022 года под российским обстрелом Киева.

Максим Левин, украинский фотожурналист, корреспондент LB.ua и других изданий, пропал без вести 13 марта 2022 года, найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование "Репортеров без границ" показало, что его пытали и казнили.

Мантас Кведаравичюс, литовский режиссер и документалист, убитый 2 апреля 2022 года при попытке покинуть город Мариуполь, жизнь которого он документировал многие годы.

Евгений Баль, украинский журналист, писатель, ветеран советского подводного флота, волонтер, скончался 2 апреля 2022 года после пыток от российских военных в Мариуполе.

Роман Нежиборец, украинский медийщик, видеоинженер черниговского канала "Детинец", убитый в с. Ягодное возле Чернигова в начале апреля 2022 года.

Зореслав Замойский, украинский журналист изданий "Громада Приірпення" и "Информационный портал", его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля 2022 в Буче Киевской области.

Фредерик Леклерк-Имхофф, французский журналист телеканала BFMTV, погиб от осколочного ранения 30 мая 2022 года в результате российских обстрелов, когда освещал эвакуацию мирного населения из Северодонецка (Луганщина).

Вечная им память! Журналисты важны! Слава Украине!