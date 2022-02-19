НСЖУ: оккупанты задержали еще одного журналиста в Крыму – за стрим из-под суда

Гражданского журналиста Азиза Азизова в Крыму задержали во время стрима из-под суда и арестовали на 7 суток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"26-летнего Азиза Азизова задержали 18 февраля, когда он вел стрим-трансляцию из-под Бахчисарайского суда, к которому пришли крымские татары на слушание в процессе над делегатом Курултая крымскотатарского народа Эдемом Дудаковым. В целом российские силовики задержали 15 человек, которых обвинили в нарушении общественного порядка и несоблюдении карантинных ограничений. Сегодня, 19 февраля, Азизову подконтрольный России Бахчисарайский районный суд в Крыму назначил 7 суток административного ареста", – процитировал Томиленко заявление НСЖУ.

Видео дня

По свидетельствам правозащитницы и журналистки Лутфие Зудиевой (гражданское движение "Крымская солидарность"), Азиза Азизова задержали во время исполнения журналистских обязанностей, грубо затолкали в автобус, который стоял под помещением суда: "Заходи побыстрее, будешь снимать внутри!".

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с гражданским журналистом Азизом Азизовым, осуждает арест коллеги и требует его немедленного увольнения. Журналистика – не преступление!" – заявили в НСЖУ.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко также заявил, что РФ продолжает нарушать права человека в Крыму.

"Попытки транслировать ход судебных процессов, включая задержание российскими силовиками слушателей судебных заседаний, служит общественному интересу и делу борьбы за права человека. В целом гражданская журналистика в Крыму – это явление, которое вызывает восторг у журналистов и правозащитников со всего мира, но подвергается жестким репрессиям со стороны России", – отметил он.

НСЖУ призывает к усилению международного давления на Россию с целью освобождения заключенных на длительные сроки десяти гражданских журналистов.