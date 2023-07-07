НСЖУ обратился к Зеленскому из-за критической ситуации с доставкой украинской прессы по почте

Массовое освобождение почтальонов по всей стране останавливает почтовую доставку газет и лишает украинцев доступа к важной информации во время войны.

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Об этом говорится в обращении к президенту Украины, правительству и руководству "Укрпочты", принятому 6 июля на расширенном заседании правления Национального союза журналистов Украины.

"Мы категорически не соглашаемся с уничтожением украинских газет. Мы держим и стремимся продолжать держать информационный фронт. Но нам нужна помощь – это уже крик души", – отмечается в обращении.

НСЖУ отмечает, что газеты оказались на грани банкротства из-за сокращения количества почтальонов, закрытия подписных отделов областных дирекций, почтовых отделений, бюрократических процедур. Растет стоимость доставки, достигая 30% всего бюджета редакции. В то же время, постоянное сокращение работников "Укрпочты" крайне негативно влияет на своевременную доставку газеты к подписчикам.

"Это убивает печатные издания, которые читают миллионы людей по всей Украине", – отмечают авторы обращения.

Недоразумение с "Укрпочтой" заставляют газетчиков, особенно на прифронтовых территориях, искать способы самостоятельно доставлять издание читателям.

Журналистское объединение предлагает безотлагательно создать рабочую группу из представителей Офиса президента, Правительства, Министерства культуры и информационной политики, Национального союза журналистов Украины и издателей газет для поиска совместного решения по дальнейшей работе "Укрпочты".

Сайт НСЖУ публикует полный текст обращения. Участники расширенного пленума правления просят украинские медиа разместить его на своих страницах.