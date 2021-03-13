Дехто з колег і тих хто має відношення до теми ковіду вже почав використовувати нецензурну лексику, я поки стримуюсь і пишу вкотре спокійно і виважено.

Яка б не була статистика нових випадків коронавірусу в Україні сміливо множте її на 5!

Стогодні вже третій день підряд близько 4000 госпіталізацій, це означає що 10 днів тому госпіталізаціям передували зараження і це було не кілька тисяч, а десятки тисяч щодня.

Такими темпами за 1,5 роки ми практично всі перехворіємо.

Погода, як ми бачимо не впливає на поширення.

Новий штамм вже за 3-4 дні уражає іншу людину і дійсно швидкість поширення зросла в рази.

Боротьба з вірусом вдома стала важчою.

Стало більше кисневозалежних пацієнтів.

Серед знайомих дуже багато нових випадків.

Не збивання температури до 38,5 і нехтування виконанням аналізів на 6-7 день захворювання - практично пряма дорога в стаціонар.

Байки про те, що більшість перехворіє легко – це не про цей штамм вірусу.

Так звичайно є ті хто переносить ковід легко, але висока температура є одним з симптомів на який потрібно звертати увагу найбільше.

Кашель не завжди вказує на важкість протікання ковіду, нюх також не завжди зникає.

Впертість колег у тому що до 38,5 температуру не потрібно збивати і фраза "антибіотик не лікує вірус" призводить до значного росту госпіталізацій.

Ще раз наголошую вам, що ковід це не застуда і не грип, тому температуру потрібно збивати, а якщо аналіз ЦРП піднявся вище 5 одиниць це час для початку антибіотикотерапії.

Якщо ми далі будемо ігнорувати лікування вдома, стаціонари просто переповняться і саме дуже важкими пацієнтами.

Якщо у моїх колег є ще якісь конструктивні поради з практики лікування пацієнтів вдома напишіть в коментарях до посту.

Час і знання що робити при ковіді це наша основна зброя!

Ще раз наголошую 5-6 день є переломним тому, якщо на 5-6 день у Вас аналіз ЦРП піднявся більше 5 одиниць Вам потрібен антибіотик.

І пам‘ятайте, що ми усі зараз ходимо по лезу голки.

Не займайтесь самолікуванням, знайдіть вже лікаря, якщо такого досі немає, який буде вести Вас у разі ковіду.

Ще було запитання чи можна збивати температуру після вакцинації? Так можна і потрібно.

Колеги зі США рекомендують прийняти жарознижуючий препарат за кілька годин до вакцинації, щоб легше пройшов період після вакцинації.

Щиро дякую за довіру!

Ще раз нагадую важливі рекомендації для тих хто зараз хворіє на ковід19.

22 поради

Мої особисті.

У колег можуть деякі пункти не співпадати, це нормально, бо кожен має свій власний погляд і досвід.

1. Збивати температуру з першого дня захворювання.

2. Вчасно зробити тест (плр або антиген на ковід) це допоможе Вам розуміти чітко, що у вас не застуда чи не інше захворювання, бо саме так більшість з нас думає у перші дні і зупинить вас від спілкування з тими хто не хворів.

3. Якщо Ви взнали, що у вас підтвердився ковід19 попередьте тих знайомих з якими Ви тісно контактували останніх 5 днів, щоб вони розуміли, що якщо у них з‘явиться температура, то це може бути початок хвороби у них.

4. Якщо Ви переносите ковід легко не поспішайте виходити з дому, особливо 4-5 день захворювання, холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення.

5. Перестаньте займатись спортом мінімум на 1 місяць.

Для тих хто не займався краще не починати в цей період

6. Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини (так як їх практично в Україні немає, то краще новини не читайте).

7. Не поширюйте фейків про лікування коронавірусу чудо-ліками.

8. Не панікуйте. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці приймаються не зовсім раціональні рішення.

9. Не поспішайте робити комп‘ютерну томографію легень з першого дня захворювання.

10. Якщо у вас є супутні захворювання будьте на контакті з вузьким спеціалістом, який вас курує (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог)

11. Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні.

12. Постарайтесь зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні, тому ще раз читайте пункт 11.

13. Не здавайтесь і не падайте духом, хвороба тікає від сильних і тих хто бореться.

14. Пам‘ятати про те, що супергерої зараз це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкомтюмах і окулярах і вони зараз також потребують максимальної підтримки, бо вони прості люди, які також хворіють.

15. Перестаньте писати коментарі про те що вірус це фейк (для тих хто ще досі так думає)

16. Сформуйте домашню аптечку, бо хворим бігати по аптеках не комфортно. (Вітаміни не є основними в аптечці і без них можна обійтись при лікуванні ковіду). Аптечка.

17. Ніхто краще про вас не подбає за вас, тому просто будьте готові, що ви самі відповідаєте за своє здоров‘я і перестаньте вести не здоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, не здорова їжа)

18. Залишайтесь людяними один до одного і підтримуйте тих хто цього потребує.

19. Пам‘ятайте жодних ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте пів аптеки фуфломіцинів, бо це не працює.

20. За 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР виконувати не потрібно.

21. Якщо ви плануєте закордон візьміть з собою аптечку (дуже рекомендую), там знайти ліки завжди важко.

22. Скопіюйте цей пост і надішліть знайомим та родичам, щоб разом легше подолати пандемію.

Вірю, що разом ми переможемо цю пандемію і повернемось до нормального життя!

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