Новый опрос портала iViche: кто самый авторитетный лидер мнений в Украине?

Украинцам предложили оценить общественный вес и авторитет полусотни известных журналистов, блогеров, писателей, политиков и чиновников, общественных деятелей, политологов, юристов, художников – людей, которые сейчас считаются лидерами мнений или могут претендовать на это звание.

Соответствующий опрос на тему "Настоящий лидер мнений: чья позиция для Вас является авторитетной?" началось на интернет-ресурсе исследований общественного мнения iViche.

"Мы намеренно не включали в этот рейтинг людей, мнение которых может быть интересным только в силу их статуса (президент, экс-президент, глава Кабмина или министр или партийный лидер и т.д.) и не ориентировались исключительно на количество подписчиков в соцсетях", – объясняют свои мотивы организаторы опроса.

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"Мы выделили тех, чья позиция интересна общественности сама по себе – в силу ее оригинальности, новизны, глубины, аналитичности или просто осведомленности", – отметили в iViche.

Отдать свой голос за того, чье мнение для вас представляется наиболее авторитетным, можно в течение месяца, голосовать можно только один раз.

Кстати, аналогичный опрос, в котором определялся уровень доверия и популярности к украинским политологам, завершился на прошлой неделе, собрав 6661 голос и 134 комментария участников. В нем с большим отрывом победил политолог Алексей Голобуцкий (собрав 2871 голос или 43,1%), второе место занял политический эксперт Владимир Кацман, третье – экономический и политический эксперт Владимир Клочок.

Интернет-вече – украинская цифровая платформа, созданная группой энтузиастов как онлайн-инструмент цифровой демократии. Любой зарегистрированный пользователь может инициировать опрос или исследование на тему, что кажется ему важной. Система использует механизм двойной идентификации пользователей для релевантных исследований с детализированным результатом и подтверждения личности через аккаунт Facebook или Google для участия в "блиц-опросах", что делает невозможным неоднократное голосование одним лицом.