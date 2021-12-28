Новый год в СССР: почему празднование запрещали, а елку нельзя было украшать

Военные действия и политические конфликты в начале ХХ века отразились также на праздниках. Определенным "репрессиям" и гонению во время Первой мировой войны подверглись даже Новый год и елка.

В России традицию отмечать праздник назвали "немецкой", а те, кто ее соблюдал немедленно попадали в разряд врагов. Однако все изменилось, когда к власти пришли большевики в 1917 году, отменившие этот запрет из-за того, что Германия на тот момент из противника превратилась в товарища по интернациональному коммунистическому движению.

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Впрочем, радость от нарядной елки, детских хороводов и праздничного застолья продлилась недолго. Коммунисты усмотрели в елке религиозный подтекст. И если к самому дереву у них не было претензий, то праздник, который уж слишком близко расположился к религиозному Рождеству – вызывал у них оскомину. Коммунисты решили пойти в наступление и "отменили праздник". Новый год сделали рабочим, по городам и селам отправили агитационные бригады порицающие праздники и клеймящие позором тех, кто празднует, а на продавцов елей наложили огромный по тем временам штраф – 100 рублей.

Серьезных наказаний за празднование не было, но могли как следует "пропесочить" на каком-нибудь партийном собрании и влепить выговор. Прогулы же в дни новогодних праздников карались строже, чем в обычные дни ибо подразумевали под собой запрещенные торжества.

В 1935 году елку и праздник решили реабилитировать. Тогда в газете "Правда" появилась публикация, автор которой, Павел Постышев призвал опять начать праздновать Новый год в СССР. Государственная машина стала разворачиваться в обратном направлении. Тут же было организовано производство елочных игрушек, елки вернулись на базары, на прилавках появилась мишура, стеклярус, блестки. Украшать верхушки елок, конечно же предлагали красными звездами.

Однако власти заявляли о том .что Новый год – детский праздник. Для малышей стали организовывать праздничные утренники, наряжать в костюмы, они читали стихи, в том числе про "победу коммунизма", а за свои старания получали сладости.

Возвращение к тому, что еще недавно считалось пережитком, имело политические причины: 17 ноября 1935 года, выступая на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц-стахановцев, Сталин заявил, что "жить стало лучше, жить стало веселее". А нарядные елки пришлись как нельзя кстати: не случайно их стали украшать не только гирляндами, но и растяжками "Спасибо родному Сталину за наше счастливое детство".

Официально поздравлять всех с Новым годом власти начали в 1947 году. Праздник признали государственным выходным днем, что способствовало росту его популярности.

Как сообщал OBOZRVATEL, специалисты объяснили, на какие темы не стоит разговаривать за праздничным новогодним столом, ибо те обязательно приведут к соре.