Украинцы перед Новым годом "атаковали" супермаркеты. Фото и видео очередей

В среду, 30 декабря, в Украине выросли огромные предновогодние очереди в магазинах и супермаркетах.

Соответствующие фото и видео начали появляться из разных городов. Так, в Одессе в супермаркете сети МЕТРО наблюдалась давка. Об этом сообщил Telegram-канал "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на кадрах, снятых возле касс супермаркета, многие одесситы набили свои тележки продуктами и при этом нарушали карантин – не соблюдали дистанцию, а также носили маски под носом.

Очередь в МЕТРО в Одессе Telegram / Думская – новости Одессы

Супермаркет в Одессе 30 декабря Telegram / Думская – новости Одессы

О похожей ситуации в МЕТРО в Виннице написал в Facebook Александр Гром. Судя по его посту, очереди в супермаркете образовались вечером 30 декабря.

"Толпа голодного нищего народа, который может позволить себе только полвареника в большой праздник, с масками на подбородках, на лбу, на шее (изредка на носу и рту) с полными тележками продуктов и бухла возится по залу, толкая друг друга, у касс образуют очереди по 50 метров", – с юмором описал ситуацию он.

Скриншот

Корреспондентка ТСН пошутила, что в Киеве очереди можно было оценить в 12 из 10 баллов. Она рассказала, что большинство покупателей брали тележки, мало кто скупался с небольшими корзинками.

Супермаркет в Киеве Скриншот видео

Покупатели собираются в очереди Скриншот видео

Парковки возле киевских супермаркетов были забиты, найти свободное место было трудно.

Парковка под супермаркетом в столице Скриншот видео

Напомним:

Страной, которая первой встретит Новый 2021 год, будет Республика Кирибати на островах Лайн в Тихом океане.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в Украине работать до 7 утра в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января). Раньше от них требовали закрыться уже в 01:00 из-за карантина.

Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, почему ресторанам смягчили ограничения. Он утверждает, что на заболеваемости это не скажется.