Новый Год под покровом "русского мира".

Или как так называемое "украинское телевидение" на 31 году Независимости плюет Украине в лицо.

31 декабря и 1 января традиционно состоялся парад "русского мира", "русского языка" и всех других возможных и невозможных адептов малороссийско-кремлевской пропаганды.

Если бы вы включили 1+1, Интер, "Украину", СТБ, то увидели бы не украиноязычные фильмы, не украинские концерты, не украинские ценности, а весь набор всего самого мерзкого, что может быть.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Канал 1+1, найближчий канал Зеленського, 31 січня весь день транслював промосковські "Свати". До речі, протягом тижня вони йшли паралельно й на державному каналі Путіна "Россия 1". "Сватів" змінив Квартал-95 із самим Зелеським в кадрі. (Сидів у залі разом з Єрмаком).

На "Україні" транслювались російськомовні серіали для російського ринку та радянські фільми.

"Інтер" годує два дні підряд махровою радянщиною та проросійськими концертами з Лабадою та іншими кремлівськими гастролерами.

СТБ теж підключився з совєцькими фільмами та російськомовними серіалами.

І це лише "ТОП" загальноукраїнських каналів.

На інших не краще, звісно, є і винятки.

Але загалом зрозуміло одне: на 31 році незалежності УКРАЇНЦЮ НЕМАЄ ЩО РОБИТИ БІЛЯ ЕКРАНУ ТЕЛЕВІЗОРА.

Там немає України. Там немає українського. Там суцільний "русскій мір" та порушення Закону.

До речі, про Закон. Якщо ви вже забули, то нагадаю. Вже ПІВРОКУ українське телебачення порушує Закон про мову та чхає на те, що всі фільми та серіали мають бути ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ.

Але владі Зеленського подобається порушувати Закон. Їхня Нацрада мовчить. Їхнє Держкіно дозволяє. Їхні суди повертають Сватів та іншу нечисть. Їхня влада не виконує Закон.

І тим часом поки у нас 8 років війна, агресор біля кордонів – нас годують РОСІЄЮ з екранів телевізорів. Просто на Новий рік, на Різдво, кожен день. Тільки задоволений фейс Зеленського із залу російськомовного кварталу показує, наскільки його ж влада чхала на все: на Україну, на Закон, на кожного з нас.