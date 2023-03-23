Новый глава МОН Лесовой подал диссертацию на проверку после обвинений в плагиате

Новый министр образования и науки Оксен Лесовой подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования после обвинений в плагиате. Он заверил, что в случае выявления нарушений готов отказаться от ученой степени кандидата наук.

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Соответствующее заявление глава МОН опубликовал в своем Facebook. Он отметил, что ждет результатов не меньше, чем все остальные, и сразу же их обнародует.

Лесовой отметил, что пришел в министерство, чтобы делать реформы, а не держаться за какие-либо звания.

"Научные степени и соответствующие доплаты к ним нужны людям, занимающимся наукой, а не другими сферами деятельности", – подчеркнул министр.

Отметим, что Лесовой был обвинен в плагиате в его кандидатской диссертации по философии вскоре после его назначения министром образования и науки. Работу он защитил в 2012 году, когда уже занял должность директора Малой академии наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады согласовали назначение министром образования и науки 50-летнего учителя, организатора образования и военнослужащего ВСУ Оксена Лесового. Он почти год защищает родную страну на фронте и одновременно дистанционно продолжает исполнять обязанности директора наццентра Малой академии наук.

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