Новости Украины: Зеленский посетил Донбасс, а Россия стянула к границам Украины ракетные комплексы

Алексей Титофф Общество 08:21, 9.04.2021 Обновлено: 08:22, 9.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посетил позиции ВСУ и около границ с нашей страной заметили колонну российской техники с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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