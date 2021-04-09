Новости Украины: Зеленский посетил Донбасс, а Россия стянула к границам Украины ракетные комплексы
Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посетил позиции ВСУ и около границ с нашей страной заметили колонну российской техники с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В городе Брайан (США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets произошла стрельба. Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.
Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, когда прибудут и кому достанутся первые дозы Pfizer.
Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в Киеве могут ввести еще более строгий локдаун.
В Министерстве обороны РФ подтвердили, что Кремль вводил войска в Украину.
В Воронежской области РФ, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил позиции сил ООС в 80 метрах от противника, а также участки на фронте, где были убиты воины ВСУ.
В Харькове суд вынес приговор по делу о смертельной аварии на Окружной дороге, в которой погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь. Обвиняемому 19-летнему Дмитрию Габышеву назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Большая палата Верховного суда впервые приняла решение, которым подтвердила возможность и законность переходов религиозных общин УПЦ МП (РПЦ в Украине) к Православной церкви Украины и отклонила возражения Московского патриархата против этого.