Новини України: Зеленський відвідав Донбас, а Росія стягнула до кордону України ракетні комплекси

Олексій Тітофф Суспільство 08:21, 9.04.2021 Оновлено: 08:22, 9.04.2021

Президент України Володимир Зеленський на Донбасі відвідав позиції ЗСУ і близько кордонів з нашою країною помітили колону російської техніки з оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер".

У четвер, 8 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

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