Новини України: Зеленський відвідав Донбас, а Росія стягнула до кордону України ракетні комплекси
Президент України Володимир Зеленський на Донбасі відвідав позиції ЗСУ і близько кордонів з нашою країною помітили колону російської техніки з оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер".
У четвер, 8 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
У місті Брайан (США) в будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets сталася стрілянина. Попередньо, поранення отримали щонайменше шість осіб.
Глава МОЗ Максим Степанов уточнив, коли прибудуть і кому дістануться перші дози Pfizer.
Мер Києва Віталій Кличко сказав, що в Києві можуть ввести ще більш строгий локдаун.
У Міністерстві оборони РФ підтвердили, що Кремль вводив війська в Україну.
У Воронезькій області РФ, яка межує з Україною, помітили колону з оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер".
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав позиції сил ООС в 80 метрах від противника, а також ділянки на фронті, де були вбиті воїни ЗСУ.
У Харкові суд виніс вирок у справі про смертельну аварію на Окружній дорозі, в якій загинули підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його 15-річна дочка. Обвинуваченому 19-річному Дмитру Габишеву призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.
Велика палата Верховного суду вперше прийняла рішення, яким підтвердила можливість і законність переходів релігійних громад УПЦ МП (РПЦ в Україні) до Православної церкви України і відхилила заперечення Московського патріархату проти цього.