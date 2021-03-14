Новости Украины: возможен жесткий локдаун, Дубинского сняли с должности, а украинцам не позволят выбрать вакцину
В воскресенье, 14 марта, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что в Украине могут ввести локдаун из-за нового пика заболеваемости на COVID-19, Александра Дубинского сняли с должности председателя ячейки "Слуги народа", а украинцы не смогут выбирать вакцину против коронавируса.
Также минувшие сутки запомнилась и другими событиями в сфере общественной жизни и политики. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку важного.
Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине могут ввести жесткий карантин из-за значительного роста количества инфицированных на коронавирус. Пик болезни ожидается на апрель и май.
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Александра Дубинского сняли с должности председателя Киевской областной организации политической партии "Слуга народа". На внеочередной конференции "СН" большинством голосов на эту должность избрали народного депутата Андрея Мотовиловца. В то же время Дубинский назвал это решение фейковым.
В Британии спрогнозировали результат возможной войны с Россией. Комитет по вопросам обороны Палаты общин считает, что в случае танковой битвы с войсками РФ армия Великобритании может проиграть из-за устаревшей бронетехники.
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