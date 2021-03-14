Новости Украины: возможен жесткий локдаун, Дубинского сняли с должности, а украинцам не позволят выбрать вакцину

В воскресенье, 14 марта, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что в Украине могут ввести локдаун из-за нового пика заболеваемости на COVID-19, Александра Дубинского сняли с должности председателя ячейки "Слуги народа", а украинцы не смогут выбирать вакцину против коронавируса.

Также минувшие сутки запомнилась и другими событиями в сфере общественной жизни и политики. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку важного.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине могут ввести жесткий карантин из-за значительного роста количества инфицированных на коронавирус. Пик болезни ожидается на апрель и май.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что украинцам не позволят выбирать между вакцинами CoviShield и Pfizer. Говорит, когда ту или иную вакцину доставят в Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.

Александра Дубинского сняли с должности председателя Киевской областной организации политической партии "Слуга народа". На внеочередной конференции "СН" большинством голосов на эту должность избрали народного депутата Андрея Мотовиловца. В то же время Дубинский назвал это решение фейковым.

В Британии спрогнозировали результат возможной войны с Россией. Комитет по вопросам обороны Палаты общин считает, что в случае танковой битвы с войсками РФ армия Великобритании может проиграть из-за устаревшей бронетехники.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что ранней весны в этом году в Украине не будет. По его словам, в апреле не стоит ожидать резкого потепления. В начале следующего месяца ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.