Новости Украины: в Одессе произошло смертельное ДТП, а на Харьковщине преподователь попала в скандал из-за Путина

Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина попала в скандал из-за высказываний о Путине, а в Одессе автомобиль на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся.

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