Новости Украины: в НАТО сказали, что нужно для членства, а Зеленский надеется на встречу с Путиным

В Североатлантическом альянсе приняли декларацию, касающуюся членства Украины в НАТО; президент Владимир Зеленский заявил о риске третьей мировой войны, но убежден, что Москва в ней не заинтересована; в Румынии во время ДТП погибли украинцы; а в Харькове медики пытаются спасти 17-летнего парня, упал с канатной дороги под автомобиль.

Также суд вынес приговор двум бывшим беркутовцам за разгон Майдана; все области Украины уже находятся в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости коронавирусом; в Украину прибыла действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая сразу же отправилась на Донбасс.

Подробнее о главных события в Украине и вокруг нее за 14 июня читайте в подборке OBOZREVATEL.

В НАТО приняли итоговую декларацию, согласно которой решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, но для Киева главное – и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы. Государству также нужно полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

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В понедельник, 14 июня, в Румынии разбился микроавтобус на чешской регистрации, в котором было 16 граждан Украины и один – Молдовы. В результате ДТП погибли два человека, 16 травмировались. Также двое наших соотечественников были в тяжелом состоянии.

В Харькове медики борются за жизнь 17-летнего парня, который выпал из кабины канатной дороги с высоты 10 метров на оживленную улицу и попал под колеса автомобиля. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах это произошло, предварительно есть две версии трагического случая. Парень выжил, но его состояние тяжелое. Он получил травму головы, кроме того, перелом бедра и плеча. Юношу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Россия понимает, что Украина пойдет до конца и это может вылиться в третью мировую войну. Поэтому Москва не заинтересована в полномасштабных боевых действиях. Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в интервью агентствам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Глава государства также рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, хотя РФ и затягивает переговоры двух президентов.