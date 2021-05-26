Новости Украины: в Киеве произошло масштабное ДТП, а Кабмин предложил повысить налог "ФОПам"

В Одесской области 12-летний мальчик утонул в реке . Туда он пришел вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-сверстником.

Округ №87 на Прикарпатье до сих пор не получил своего депутата в парламенте. Верховный Суд уже во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Василия Вирастюка нардепом. Однако еще есть варианты, как ему побороться за место под куполом.