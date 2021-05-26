Новости Украины: в Киеве произошло масштабное ДТП, а Кабмин предложил повысить налог "ФОПам"
В Киеве на перекрестке проспектов Оболонский и Степана Бандеры произошло масштабное ДТП с пострадавшими, а Кабинет министров предложил повысить единый налог некоторым "ФОПам".
Кроме того, 26 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
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