Кабмин предложил повысить единый налог некоторым "ФОПам": кому и как

В Украине Кабинет министров разработал законопроект, который предусматривает повышения единого налога. Новшество может коснутся физлиц-предпринимателей (ФОПов) четвертой группы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Физлицам-предпринимателям на четвертой группе единого налога (фермеры) придется платить больше за каждый гектар. Так, планируют пересмотреть следующие ставки:

для пашни, сенокосов и пастбищ – с 0,95 до 1,9;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,19 до 0,38.

Существенно вырастут ставки на железную руду. По новой шкале ставка ренты на железорудное сырье (ЖРС) будет зависеть от индекса цен на ЖРС с 62% содержанием железа CFR China. Наивысшая составит 16% (при цене выше $180/тонна), затем 14% (от $150 до $180/тонна), 12% (от $120/тонна до $150/тонна), 8% (от $85 до $120/тонна), 3% (от $65 до $85/тонна) и, наконец, 0,1% (ниже $65/тонна).

Кроме того:

разрешат проводить проверки , когда есть информация о нарушениях в обороте топлива, запретят снижать стоимость полезных ископаемых (+3 млрд);

перенесут на производителей и импортеров уплату 5% акцизного налога на максимальную розничную цену табачных изделий (+1,9 млрд грн);

внедрят минимальный налог на 1 га сельскохозяйственной земли (+10,3 млрд);

ограничат возмещение НДС для посредников в продаже потребительских товаров (+3 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря 2020-го Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №4449-д, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для бизнеса.