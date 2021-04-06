Новости Украины: на Донбассе погибли воины ВСУ, власти договорилось о вакцине Pfizer

Украина во вторник, 6 апреля, потеряла еще двух защитников на Донбассе, а власти договорилось о поставках в страну 10 млн доз вакцины против коронавируса от Pfizer.

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Министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский сообщили, что страна в 2021 году получит большую партию вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer . Первая поставка запланирована уже в ближайшие месяцы.

В зоне боевых действий на востоке Украины погибли два воина ВСУ. Кроме того, стало известно о смерти третьего бойца, который пропал еще 3 апреля. Его тело передали украинской стороне российско-оккупационные войска.