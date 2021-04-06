Новини України: на Донбасі загинули воїни ЗСУ, влада домовилася про вакцину Pfizer

Україна у вівторок, 6 квітня, втратила ще двох захисників на Донбасі, а влада домовилася про поставки до країни 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський повідомили, що країна в 2021 році отримає велику партію вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Перша поставка запланована вже в найближчі місяці.

У зоні бойових дій на сході України загинули два воїни ЗСУ. Крім того, стало відомо про смерть третього бійця, який зник ще 3 квітня. Його тіло передали українській стороні російсько-окупаційні війська.