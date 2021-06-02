Новости Украины: Рада зарегистрировала проект закона об олигархах, а счета и виллы Шария арестовал суд

В Украине в среду, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об олигархах. Кроме того, столичный суд наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене.

В течение дня в нашей стране и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми интересными и значимыми новостями дня в одном материале:

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект № 5599 о деолигархизации. Этот документ был определен главой украинского государства как неотложный.

Печерский суд арестовал объекты недвижимости в Испании и банковские счета в России и странах ЕС блогера Шария.