Новости Украины: Рада зарегистрировала проект закона об олигархах, а счета и виллы Шария арестовал суд
В Украине в среду, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об олигархах. Кроме того, столичный суд наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене.
В течение дня в нашей стране и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми интересными и значимыми новостями дня в одном материале:
Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект № 5599 о деолигархизации. Этот документ был определен главой украинского государства как неотложный.
Печерский суд арестовал объекты недвижимости в Испании и банковские счета в России и странах ЕС блогера Шария.
В Украине назначили нового главного государственного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения. Кресло занял Игорь Кузин, бывший и. о. гендиректора Центра общественного здоровья.
В результате несчастного случая умер офицер Вооруженных сил Украины Тугарин Сергей Валерьевич, который служил в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Песня украинской группы Go_A SHUM после Евровидения дебютировала на 80 месте в чарте Billboard Global 200 excl US. Музыканты стали первыми украинцами, которым удалось попасть в престижный рейтинг.
В Раде поддержали в первом чтении законопроект №5122 о запрете продажи лекарств детям. Документом предлагается запретить продажу аптечными учреждениями лекарственных средств лицам до 14 лет.