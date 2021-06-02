Новости Украины: Рада зарегистрировала проект закона об олигархах, а счета и виллы Шария арестовал суд

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в среду, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об олигархах. Кроме того, столичный суд наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене.

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