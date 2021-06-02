В Раде поддержали запрет продажи лекарств детям в Украине: какие штрафы грозят

В Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №5122 о запрете продажи лекарств детям. Документом предлагается запретить продажу аптечными учреждениями лекарственных средств лицам до 14 лет.

За предложение внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" проголосовали 306 народных депутатов.

По фракциям законопроект поддержали: "Слуга народа" – 225 голосов, "Європейская солидарность" – 24, "Голос" и группа "Партия "За майбутнє" – по 15, группа "Довіра" – 14, внефракционные – 13, "Батьківщина" и ОПЗЖ – по 0.

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"Основной задачей проекта закона является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта", – говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что только по городу Киеву, согласно статистическим данным специализированной детской больницы Охматдет, 60 детей в год отравляются таблетками. С начала 2021 года специалисты медучреждения уже приняли 25 таких пациентов.

"По словам медицинских работников становится понятным, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи с отравлением двух девочек-школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, два случая в Черкасской области и в Киеве", – подчеркивается в документе.

По мнению нардепов, есть много факторов, которые подталкивают детей к совершению самоубийств, это "добрые" онлайн-игры, размещенные на соответствующих интернет-ресурсах или распространяемые пользователями соцсетей, неадекватное восприятие своего места в социуме, заниженная самооценка, несчастная любовь и другое.

"И если доступ детей к "всемирной паутине" проконтролировать достаточно трудно, а в отдельных случаях – вообще нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, государству по силам", – добавили инициаторы законопроекта.

Позже нардепы поддержали внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним. Решение за основу приняли 319 голосами.

Документ устанавливает штраф за продажу (в том числе через Интернет) и за доставку лекарственных средств малолетним лицам в размере 6,8 – 13,6 тыс. грн (повторно в течение года – 13,6 – 23,8 тыс. грн).

Рассмотрение таких дел возлагается на суды, а полицейские уполномочиваются составлять соответствующие административные материалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в разных районах Киева были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы столицы пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.