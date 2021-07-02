Новости Украины: Пукачу дали пожизненное, волна штамма Дельта и обвинения Лукашенко

Украина получила от Всемирного банка $ 350 млн, Верховный Суд окончательно утвердил приговор по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, а Голубовская призвала власти начинать подготовку к волне штамма Дельта. В тот же день Лукашенко обвинил Украину в терроризме, заявил о контрабанде оружия и покушении на пропагандиста.

Кроме того, 1 июля состоялись и другие важные события. OBOZREVATELпредлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Лукашенко обвинил Украину в терроризме и контрабанде оружия и заявил о покушении на сотрудника государственного телевидения пропагандиста Григория Азаренко.

Верховный суд Украины окончательно утвердил приговор по делу об убийстве Гонгадзе. ВС вынес приговор Алексею Пукачу, который осужден первой и апелляционной инстанциями за резонансное убийство журналиста и главного редактора интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе. Согласно приговор Пукач будет отбывать пожизненное заключение.

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Голубовская призвала власти начинать подготовку к волне штамма Дельта. По ее словам необходимо заранее развернуть клинические базы, чтобы быть максимально подготовленными к непредсказуемому развитию с новым штаммом COVID-19 Дельта. Его специфика и высокая контагиозность могут спровоцировать новую пагубную волну за рекордно короткий срок.

Украина получила от Всемирного банка заем в размере $ 350 млн. В Министерстве финансов Украины подтвердили поступление средств.

После скандала в сети, который прогремел из-за обуви девушек-военных, в Минобороны решили срочно шить новые женские ботинки на низких каблуках. Они будут изготовлении по спецзаказу для курсанток Военного института КНУ имени Шевченко к параду на День Независимости. В ведомстве заверили, что уже подписали спецификацию на новые ботинки.

Скандальный экс-нардеп от фракции "Слуга народа", а теперь беспартийный Евгений Шевченко стал "героем парковки" и нахамил коллеге по парламенту.