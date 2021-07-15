Новости Украины: новые потери на Донбассе и розыск олигарха

Украинцы теперь смогут свободно посещать страны ЕС; нардепы поддержали отставку министра внутренних дел Арсена Авакова; Интерпол якобы объявил в розыск миллиардера Константина Жеваго; в Киев прибыл самолет с раненными бойцами ВСУ.

Также на Донбассе погиб украинский военнослужащий; в киевском метро погиб мужчина; в Верховной Раде сделали шаг к освобождению казино от уплаты налогов и решили списать миллиардные долги за газ для всех участников рынка; а в Сумах ввели комендантский час для детей.

Подробнее о главных новостях в Украине за 15 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. В то же время, в зависимости от правил того или иного государства, для этого туристам может потребоваться сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста. Подробнее о том, что изменилось, читайте в нашем материале.

Видео дня

В Верховной Раде поддержали отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Народные депутаты отдали за это решение 291 голос.

В международный розыск Интерпола по запросу Государственного бюро расследований объявлено народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов. В ГБР конкретное имя не назвали, однако известно, что речь идет о миллиардере Константине Жеваго, совладельце горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит". Впрочем, пресс-служба Жеваго отрицает это.

В Киев прибыл самолет с бойцами Вооруженных сил Украины, ранеными в зоне ООС на Донбассе. Военных ждали десятки машин скорой помощи.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Юрков. Трагедия произошла в среду, 14 июля.

В четверг, 15 июля, в киевском метрополитене произошло ЧП. На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек упал под поезд. Он погиб на месте.