Новости Украины: новые потери на Донбассе и розыск олигарха

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Новости Украины: новые потери на Донбассе и розыск олигарха

Украинцы теперь смогут свободно посещать страны ЕС; нардепы поддержали отставку министра внутренних дел Арсена Авакова; Интерпол якобы объявил в розыск миллиардера Константина Жеваго; в Киев прибыл самолет с раненными бойцами ВСУ.

Также на Донбассе погиб украинский военнослужащий; в киевском метро погиб мужчина; в Верховной Раде сделали шаг к освобождению казино от уплаты налогов и решили списать миллиардные долги за газ для всех участников рынка; а в Сумах ввели комендантский час для детей.

Подробнее о главных новостях в Украине за 15 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.

  • Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. В то же время, в зависимости от правил того или иного государства, для этого туристам может потребоваться сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста. Подробнее о том, что изменилось, читайте в нашем материале.

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