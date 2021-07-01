Новости Украины: нардепы приняли закон об олигархах и вернули стране Нью-Йорк

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект об олигархах. Кроме того, нардепы вернули на карту Украины Нью-Йорк и не внесли россиян к коренным народам нашей страны. В тот же день скандальная Ирма Крат в кулуарах Рады побила Никиту Потураева.

Кроме того, 1 июля состоялось и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект об олигархах, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что определять их будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по нескольким критериям.

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Парламентарии приняли в целом законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах Крыма, не включив в него россиян. Такая инициатива расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призвана помочь в деоккупации полуострова.

Верховная Рада приняла постановление о переименовании поселка Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк. Это решение поддержал 301 народный депутат.

Евросоюз может внести Украину в "зеленую зону" уже через две недели. Министерство иностранных дел Украины возобновило работу с государствами из стран Евросоюза для открытия местных границ для въезда украинцев. Вероятно, что в результате ЕС примет соответствующее решение уже в течение 14 дней.

Вблизи Широкино оккупанты во время обстрела ранили украинского воина. Кроме того, пророссийские боевики так называемой "ДНР" обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области. А с начала суток 1 июля зафиксировано еще 15 нарушений режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований.