Новости Украины: нардепов начали вакцинировать Pfizer, Зеленский показал родительский дом журналистам из США

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине во вторник, 15 июня, начали вакцинацию в Верховной Раде с использованием препарата Pfizer, а Одесса и Днепр пострадали из-за сильной бури. Кроме того, президент Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании CBS.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомится с самыми важными и интересными новостями дня:

  • Ветеран АТО на Донбассе Иван Маслыган, который не смог получить надлежащую медицинскую помощь из-за отсутствия денег, приехал из Мариуполя Донецкой области в столицу Украины к Офису президента. Мужчина заявил, что будет сидеть под зданием до тех пор, пока его "или отвезут, или понесут". В результате ветерана, у которого серьезные проблемы с почками, госпитализировали.

Видео дня

  • В одном из спортзалов Киева в Подольском районе умер посетитель, которому стало плохо, когда он находился на беговой дорожке. Врачей скорой помощи пришлось ждать 20 минут.

  • Зеленский пообщался с журналистами CBS в доме своих родителей в Кривом Роге, а также побывал с ними в зоне ООС на Донбассе. Более детально об этом можно почитать тут.

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