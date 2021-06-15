Новости Украины: нардепов начали вакцинировать Pfizer, Зеленский показал родительский дом журналистам из США
В Украине во вторник, 15 июня, начали вакцинацию в Верховной Раде с использованием препарата Pfizer, а Одесса и Днепр пострадали из-за сильной бури. Кроме того, президент Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании CBS.
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Ветеран АТО на Донбассе Иван Маслыган, который не смог получить надлежащую медицинскую помощь из-за отсутствия денег, приехал из Мариуполя Донецкой области в столицу Украины к Офису президента. Мужчина заявил, что будет сидеть под зданием до тех пор, пока его "или отвезут, или понесут". В результате ветерана, у которого серьезные проблемы с почками, госпитализировали.
Согласно официальным данным Патрульной полиции, в мае на дорогах страны было 14 983 аварии, среди которых 473 – "пьяные". Всего в результате дорожно-транспортных происшествий за месяц погибли 216 человек, а еще 2667 – получили травмы.
Народных депутатов Украины начали вакцинировать против коронавируса препаратом, который считается лучшим в мире – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
В селе Кийлов Киевской области двое малолетних детей упали в выгребную яму на бывшей базе отдыха. 10-летняя девочка, которая пыталась спасти 4-летнего брата, погибла. Мальчик выжил и был госпитализирован.
На Тернопольщине в реке утонули два подростка, которые несмотря на запрет родителей отправились на ночную рыбалку и пропали. Односельчане, полиция, нацгвардейцы и спасатели нашли их тела на дне лишь спустя несколько дней после трагедии.
Одессу накрыл мощный ливень со шквальным ветром, больше всего досталось крупнейшему жилому району города – поселку Котовского. Непогода также наблюдалась в Днепре, где затопило улицы, а ветер повалил деревья и металлические конструкции.
В одном из спортзалов Киева в Подольском районе умер посетитель, которому стало плохо, когда он находился на беговой дорожке. Врачей скорой помощи пришлось ждать 20 минут.
Зеленский пообщался с журналистами CBS в доме своих родителей в Кривом Роге, а также побывал с ними в зоне ООС на Донбассе. Более детально об этом можно почитать тут.