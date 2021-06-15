Новости Украины: нардепов начали вакцинировать Pfizer, Зеленский показал родительский дом журналистам из США

Ветеран АТО на Донбассе Иван Маслыган, который не смог получить надлежащую медицинскую помощь из-за отсутствия денег, приехал из Мариуполя Донецкой области в столицу Украины к Офису президента. Мужчина заявил, что будет сидеть под зданием до тех пор, пока его "или отвезут, или понесут". В результате ветерана, у которого серьезные проблемы с почками, госпитализировали.