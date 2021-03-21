Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, локдаун предложили ввести уже сейчас

Анна Паскевич Общество 21:59, 21.03.2021 Обновлено: 22:02, 21.03.2021

В Украине в воскресенье, 19 марта, от пули снайпера на Донбассе погиб 28-летний воин Вооруженных сил Украины Кирилл Быковский.

Между тем, официальный Киев отверг предложение Кремля запретить ответный огонь бойцам на фронте. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

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