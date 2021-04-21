Новости Украины: правительство продлило карантин, у Путина ответили на предложение о встречи с Зеленским

В Украине в среду, 21 апреля, продлили карантин, а президент подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.

В течение дня произошли и другие важные события. Главные новости читайте в подборке OBOZREVATEL:

В Кремле заявили, что доложили главе РФ Владимиру Путину об идее президента Украины Владимира Зеленского относительно встречи на Донбассе , однако не уверены, ознакомился ли он с предложением "из-за подготовки к посланию и рабочих встреч".

Президент Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Теперь они могут в любой момент пополнить состав Вооруженных сил Украины без объявления мобилизации.