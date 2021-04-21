Новости Украины: правительство продлило карантин, у Путина ответили на предложение о встречи с Зеленским
В Украине в среду, 21 апреля, продлили карантин, а президент подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.
В течение дня произошли и другие важные события. Главные новости читайте в подборке OBOZREVATEL:
В Кремле заявили, что доложили главе РФ Владимиру Путину об идее президента Украины Владимира Зеленского относительно встречи на Донбассе, однако не уверены, ознакомился ли он с предложением "из-за подготовки к посланию и рабочих встреч".
Президент Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Теперь они могут в любой момент пополнить состав Вооруженных сил Украины без объявления мобилизации.
Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации (карантин) в Украине до 30 июня. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ЧС прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.
В Киеве посреди улицы избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.
Президент России Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз его речь была сравнительно недолгой и в большей части касалась внутренних российских вопросов: борьбе с коронавирусом, социальной сферы и проектов, связанных с развитием инфраструктуры. Кроме того, глава страны-агрессора пообещал, что РФ даст жесткий ответ, если кто-то пересечет "красную черту".
В Украинедо 30% колбасных изделий на полках магазинов – фальсификат, утверждают эксперты. Дорогие компоненты заменяют на дешевый аналог, а состав может не соответствовать заявленному на упаковке. Читайте о том, что нельзя покупать и как выбрать качественный продукт.