Новости Украины: из ОРДЛО передали списки на обмен и украинские альпинисты застряли в Непале

В воскресенье, 9 мая, представители ОРДЛО передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами, а также украинская экспедиция из 36 альпинистов и трекеров застряла в Непале во время установления рекорда по покорению гор.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных из них: