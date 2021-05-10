Новости Украины: из ОРДЛО передали списки на обмен и украинские альпинисты застряли в Непале

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Новости Украины: из ОРДЛО передали списки на обмен и украинские альпинисты застряли в Непале

В воскресенье, 9 мая, представители ОРДЛО передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами, а также украинская экспедиция из 36 альпинистов и трекеров застряла в Непале во время установления рекорда по покорению гор.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных из них:

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