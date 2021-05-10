Новости Украины: из ОРДЛО передали списки на обмен и украинские альпинисты застряли в Непале
В воскресенье, 9 мая, представители ОРДЛО передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами, а также украинская экспедиция из 36 альпинистов и трекеров застряла в Непале во время установления рекорда по покорению гор.
В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных из них:
Представители отдельные районы Донецкой и Луганской областей передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами.
Чехия намерена требовать от России компенсации за взрывы на складах боеприпасов.
На борту самолета компании "Azur Air", который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами, в результате чего девушке якобы отгрызли ноготь и поцарапали лицо.
В России пропал без вести министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. До назначения на пост главы местного минздрава он был главврачом больницы, куда после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.
В поселке Верховина Ивано-Франковской области горел комплекс, где на прошлой неделе побывал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинская экспедиция из 36 альпинистов и трекеров застряла в Непале во время установления рекорда по покорению 14 гор-восьмитысячников. Украинцы просят помочь им вернуться на родину.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1019 украинским женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.