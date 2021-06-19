Новости Украины: десятки пострадавших в Крыму из-за потопа и трагическая гибель известного блогера

В Украине произошел ряд трагических событий. В частности, в Крыму десятки людей получили травмы из-за потопа, есть и погибшие. А тем временем в Киеве умер известный украинский блогер Горький Лук, сеть переполнена соболезнованиями.

Кроме того, в Беларуси пригрозились, что не будут принимать самолеты из Украины, таким образом как бы отомстив за то, что Киев прекрати авиасообщение с государством. А тем временем в судебных делах о катастрофе малайзийского Boeing 777 семь найдено еще одного свидетеля действий российских террористов – это боевик по кличке "Леший".

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В 2021 году на украинцев ждет повышение минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. В то же время цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого прежде всего пострадает беднейшее трудоспособное население.

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После новостей о реформе школьного питания украинцы подумали, что с 1 сентября детей кормить минестроне или чили кон карне. Однако обязательными будут только нормы питания, рассчитывать на современное меню могут не все.

Незаконно избранный президент Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Он заявил, что Украина "поступила противно" закрыв авиасообщение, тогда как в Беларуси лечат и спасают украинцев.