Новости Украины: десятки пострадавших в Крыму из-за потопа и трагическая гибель известного блогера

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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Новости Украины: десятки пострадавших в Крыму из-за потопа и трагическая гибель известного блогера

В Украине произошел ряд трагических событий. В частности, в Крыму десятки людей получили травмы из-за потопа, есть и погибшие. А тем временем в Киеве умер известный украинский блогер Горький Лук, сеть переполнена соболезнованиями.

Кроме того, в Беларуси пригрозились, что не будут принимать самолеты из Украины, таким образом как бы отомстив за то, что Киев прекрати авиасообщение с государством. А тем временем в судебных делах о катастрофе малайзийского Boeing 777 семь найдено еще одного свидетеля действий российских террористов – это боевик по кличке "Леший".

OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

  • В 2021 году на украинцев ждет повышение минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. В то же время цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого прежде всего пострадает беднейшее трудоспособное население.

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  • После новостей о реформе школьного питания украинцы подумали, что с 1 сентября детей кормить минестроне или чили кон карне. Однако обязательными будут только нормы питания, рассчитывать на современное меню могут не все.

  • Незаконно избранный президент Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Он заявил, что Украина "поступила противно" закрыв авиасообщение, тогда как в Беларуси лечат и спасают украинцев.

  • В Святошинском районе Киева двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок умер до приезда медиков. В квартире в этот момент находились его мать, дедушка и бабушка.

  • Умер известный украинский блогер Святослав Волков (Носов), известный как Горький Лук. Предварительно известно, что причиной смерти стала отказ почек. В сети выражают скорбь.

  • Оккупированную Ялту затопило сильнейшим за последнее столетие ливнем. В результате стихийного бедствия погиб человек, 19 человек пострадали, одна женщина пропала без вести.

  • В судебных материалах дела о катастрофе малайзийского Boeing 777 семь лет назад на Донбассе найдено еще одного свидетеля по прозвищу "Леший". Именно он в 2014 году в Дебальцево занимался выводом зенитно-ракетного комплекса "Бук", с которого был сбит рейс МН17, ближе к России.

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