Новости Украины: суд выпустил "Рифа", в сеть слили переговоры Медведчука с Сурковым

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Последние новости Украины

В Украине в пятницу, 30 апреля, выпустили из СИЗО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу Павла Шеремета, а также слили в сеть переговоры нардепа Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым.

В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных из них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель решила уйти со своей должности, которую занимала почти два года. Известно, что она останется в команде Офиса президента.

  • Киевская и Николаевская области, согласно решениюГосударственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 1 мая выйдут из "красной" зоны карантина из-за распространения COVID-19.

  • Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий оскандалился билбордом с поздравлением к 9 мая. На нем он разместил фото гитлеровских солдат вместо красноармейцев.

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