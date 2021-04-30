Новости Украины: суд выпустил "Рифа", в сеть слили переговоры Медведчука с Сурковым

В Украине в пятницу, 30 апреля, выпустили из СИЗО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу Павла Шеремета, а также слили в сеть переговоры нардепа Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым.

В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных из них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Шеремета. Прокурор не стал настаивать на держании его под стражей.

В 2014 году народный депутат от ОПЗЖ Медведчук обсуждал работу Трехсторонней контактной группы с Сурковым, тогдашним советником президента РФ Владимира Путина. Запись разговора политиков опубликовали в сети.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель решила уйти со своей должности , которую занимала почти два года. Известно, что она останется в команде Офиса президента.

Киевская и Николаевская области , согласно решениюГосударственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 1 мая выйдут из "красной" зоны карантина из-за распространения COVID-19.

Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий оскандалился билбордом с поздравлением к 9 мая. На нем он разместил фото гитлеровских солдат вместо красноармейцев.