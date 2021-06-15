1. Страны “Большой семерки” (G7) подтвердили свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и призвали россию вывести войска из Крыма и восточной части Украины. Об этом говорится в коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам трехдневного саммита лидеров неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Лидеры G7 вновь назвали россию “стороной конфликта”, а не вот это вот всё кремлевское “ихтамнет”

2. В США суд отказал путинскому олигарху Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США. Оккупант воет, что в результате полезности санкций, введенных после оккупации Крыма россией и вмешательства в выборы США, он потерял $7,5 млрд, что привело, по словам олигарха, к “полному разрушению его богатства, репутации и экономического благосостояния”. Того и гляди скоро по Первому кАналу начнут сбор средств на жизнь путинскому дружку

3. В Крыму построят региональный центр военной подготовки молодежи “Авангард” — один из широкой сети подобных центров по всей россии. С единственным отличием — этот будет стоять на оккупированной украинской земле и готовить солдат для путина из наших, украинских детей. Чем бы ни закончились предстоящие переговоры президентов россии и США, Москва все равно будет готовиться к войне. Потому что у Москвы есть только два рычага, которыми она давит на цивилизованный мир — это угроза прекратить поставки газа и угроза войны. Для использования обоих рычагов нужны ресурсы — газ в недрах, который можно продать, и люди, с которых можно сделать солдат.

4. Проложенный оккупантами и с оркестром запущенный водовод между Белогорским и Симферопольским районами Крыма, от использования которого отказались еще в конце прошлого года, оккупанты решили разобрать. Водовод гнал из пустого в порожнее и проработал лишь несколько месяцев. Странно, но разбирают этот хлам без оркестра

5. Вчера наконец-то выбралась в город (Симферополь). Миллион лет не выезжала из дома. Лучше бы сидела на месте. На Бородина все перекопано. Весь центр города в строительных заборах — на Кубике, на Салгирке, на площади Ленина. Сразу возникла целая куча вопросов! Чё, опять шось будут строить? На Кубике два года назад уже снесли один торговый центр. Теперь кому-то понравилось проходное место и опять будут строить новый торговый центр? А что будут строить на берегу Салгира? Очередную кафешку или ресторан? Неужели на площади Ленина снова будут менять плитку, или обнесут основательной решеткой? Задолбали! Весь город в говностройках. И всё это для понаехов, потому что крымчанам купить что-либо не по карману. И так по всему Крыму. Ялта — не исключение. Вопрос — как будем избавляться от всего понаехавшего дерьма? Есть ещё время подумать. Ведь среди них есть такие, которые не отказались бы от украинского паспорта, чтобы уехать в Европу. Настроение испорчено надолго.

6. Мост не помог: рост цен в оккупированном россией Крыму почти в 3 раза опережает рост зарплат, о чем говорит официальная статистика оккупантов. Среднюю зарплату нарисовали “35 580 руб” (около 13 380 грн)

7. Крымчане не успевают следить за ростом цен. В соцсетях отмечают, что подорожание стоимости товаров и услуг усиливает всеобщее разочарование, особенно со стороны ватников, которые верили во вставание с колен и богатую россиюшку из телевизора: “Сегодня зашла в магазин и чуть не расплакалась из-за цен. Это что за катастрофа? У нас в Крыму каждый день повышение?! Когда ты бюджетник и зарплата мизер, приходится не жить, а выживать!”, “Люди, что происходит с ценами? Молодая морковка, свёкла — 65-120 р. Подсолнечное масло от 120 р. Как среднему классу выжить?”, “Какому среднему классу? У нас сверхбогатые, полунищие и нищие в самой богатой стране, с зашкварной коррупцией и оборзевшими чинушами”, “А как выживать малоимущим гражданам Крыма? Возмутительная ситуация с ценами в Крыму”, “Нахрена тогда этот проклятый мост и дорогу делали? Пенсионерам и инвалидам совсем не то что прожить, выжить невозможно. Утопия, а не Крым”, “И это ещё не самое дорогое. В "Яблоке" одна средняя картофелина затянула на 40 рублей. За остальное я вообще молчу”, “Раньше борщ считалось легче всего и экономно сварить. Сейчас нужно подумать”, “Как отделилась Херсонщина от нас, так мы и забыли про цены нормальные и вкус качества забыли, ну зато дооома”, “Цены нормальные, если не покупать”, “(Нацист Горный пишет) Когда смотришь на реальные цены в магазинах, то не веришь своим глазам”, “(Коллаборант Талипов воет) Смотрю в ленте множество постов о значительном повышении цен в Крыму. Сахар, крупы, мясо, бензин, строительные материалы, автозапчасти и т.д. Два месяца назад брал автомобильное масло, оно стоило 650 рублей за литр, неделю назад уже 850, а сегодня, говорят, уже 950. Цены растут на всё. Вопрос: почему и что с этим делать?”, “Да, цены возросли на все строительные материалы в 3 и более раза. Мы тоже в шоке, ремонт заморозили на неопределённое время. Какой ужас. Живём как у разбитого корыта!”, “Офигели в край! Все не нажрутся! Уже фактически без штанов ходим, работаем за кусок хлеба! А цены как с соседней планеты!”, “В прошлом году обслуживание кондиционера в авто 1000 р. стоило, сейчас 2000 р.”, “То ли ещё будет, когда из Азова питьевой водой зальёт "наш" предводитель-атаман симферопольский”, “Контейнер с $1к внезапно вырос до $4к. Все крупные (объёмные) товары в этом месяце подорожают сильно. Очень сильно”, “Заметил, что цены и тарифы растут прямо пропорционально росту патриотизма”, “Это уровень экономики, дальше хуже, санкции нам ведь на пользу. Пора еще подтянуть пояса, крепитесь, мы же терпилы”, “В войне холодильника и телевизора все громче говорит холодильник”, “Не можете покупать мясо, жрите пирожки с ливером — из выступления директора НЭВЗ перед рабочими. 1962 год, г. Новочеркасск. Учите историю, граждане”

P.S. “Живём как у разбитого корыта!” – сокрушаются предатели, которые искренне верили в колбасу по 2.20, мост, величие, скрепы… Суровая реальность сильно отличается от телевизионной картинки и речей несменного воШдя под улюлюканье прикормленных шестёрок.

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