1. Гурзуф. Федеральная программа Добро пожаловать отсюда: “Единая россия, ответь! Почему, придя в Крым, вы выгоняете нас из наших домов?! Там, где мы прожили поколения! Вы их списываете на аварийность и забираете наши земли! Нужна земля? Так давайте меняться! Предложите равнозначное или лучше! Умирают люди! Они не выдерживают такого беззакония и самоуправства! Суды судят в одностороннем порядке”, “Уже умерла Тамара Григорян, которая тоже в Европейском суде уже оказалась! Пожилая женщина, 70 с чем-то лет! Умерла, так и не доказав свои права! И до этого Бевза умерла, и Валера Кауров умер, и очень много людей, которые изначально с 14-го года занимались этим вопросом, к сожалению. Это нам очень дорого обходится вот такое давление на нас и такая травля людей. Геноцид населения”, — жалуются ватники (видео).

2. Новые камни с неба на военной базе: “За выход на берег недалеко от замка Ласточкино гнездо, по словам военнослужащих, вас могут задержать и оштрафовать на 70 тыс. руб. Речь о береговой линии и пляжах бывшего санатория Кичкине, где территорию охраняют военные МО рф. Никаких видимых границ охраняемой территории по берегу нет. Никаких информационных табличек о запретной зоне нет. Рядом общественные пляжи и пункты проката плавсредств. И если вы путешествуете на каяке или саб-борде, то приготовьтесь к тому, что ваш отдых может быть испорчен не очень вежливыми людьми в военной форме с оружием”.

3. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Місцевий путлерюгенд готується до нового навчального року: малолітні “сержанти” з киями привчають малят-путінят до прекрасної казарми майбутнього, де найголовніша “скріпа” — це померти за русофюрера зі зброєю в руках. Зіґ хайль!

4. Ялта гастрольная. В общем, на арене все те же понаехавшие рашисты. Разве что песни-пляски Адыгеи надо добавить в гастрольный список СБУ: Ваенга, Безруков, Орбакайте, Лазарев, Любэ, Бутусов, Шуфутинский, Трофимов, Хабиб, Сумишевский, Ария…

5. Нехватка мест в больницах, недостаток лекарств и дефицит квалифицированных медиков, а главное, отсутствие какого-либо карантина и ограничений на поток рашистов из россии стоили жизней многим крымчанам, заболевшим коронавирусом, но не дождавшимся медицинской помощи. Прочтите комментарии главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник относительно ситуации в гетто, где оккупанты убивают крымчан без единого выстрела.

6. Ялта. Русло реки “Водопадная”, два месяца после потопа. Никто не занимается очисткой. В этом месте река выходила из русла, очень пострадали мосты через реку, была затоплена улица Боткинская, все магазины, аптеки, гостиница “Ореанда”, школа №12… И новый потоп — вопрос погоды и времени.

7. Массандровский парк фсе? Погибнет тоже? Говень превратит Крым в непригодную для жизни людей территорию. Платформам стоит поторопиться… Крымским. Пока еще хоть что-то живое осталось: “Массандровский парк ждет такая же участь, как Приморский. Отведена земля под строительство. У нас нет никаких преград для людей с деньгами. Парк остался один в Ялте, а вы разбазариваете его земли. Новые хозяева начинают уничтожать природу. Кто давал разрешение на отвод земли в охранной, парковой зоне???”

8. А слабо предателю дооккупационные фото выложить? Керчь до говени, до безумных, рукожопых строек не тонула… Прочтите вой активного коллаборанта Константина Ерманова: “Продолжаем любимую всеми нами рубрику *было-стало*. На фото — керченская река Мелек-Чесме до аксеновщины и после”.

P.S. Этот ватный спич можно назвать как “Севастопольская платформа” или “НАТО, мы передумали!”. Ждем: “Почему в Севастополе с каждым годом все хуже относятся к россии и путину? Почему решения федеральных властей и их опричников вызывают жгучую ненависть? Постараюсь объяснить без мата, хотя это очень тяжело. Нет, не только из-за санкций, падений доходов, отжима собственности, бизнеса и коррупции. А ещё и потому, что все, что дорого севастопольцам, путин, его друзья и опричники пытаются растоптать и уничтожить. В данном случае — это Херсонес. Те, кто это делают, хотят просто срубить кэш, застроив уникальные древнегреческие руины. Памятник ЮНЕСКО. Неужели негде больше воровать в этой стране? Почему из-за жадности отдельных лиц и глупости и пофигизма других должно уничтожаться уникальное культурно-историческое наследие мирового масштаба? Никогда раньше не говорила и не думала про аннексию и оккупацию полуострова после 2014 года, да, многое не нравилось, но все же. Но с каждым новым варварским решением, я, девочка из Севастополя, которая гордится историей своего города, гордится Черноморским флотом, смотря на это все, чаще начинаю думать, а так ли было бы плохо, если бы там стояли корабли НАТО? Ведь тогда наше культурно-историческое наследие хотя бы осталось в целости и сохранности, тогда бы в таких масштабах путинские друзья не отняли бы у нас самые живописные места Южного побережья Крыма, тогда бы крупные бизнесмены, приближённые к власти, не уничтожали бы варварски Форосский парк и много чего другого. Очень много за семь с половиной лет накопилось этих "тогда бы". Господин путин, за что вы так ненавидите Севастополь? Почему вы его превращаете в убогое провинциальное болото? Зачем вы посылаете в город-герой самых худших управленцев страны, которые над нами просто издеваются — мерзко и цинично? А ещё и обворовывают нас за счёт регионального и федерального бюджета. Я все детство ходила купаться на пляжи Херсонеса. Пришла россия — нам запретили купаться. Теперь Херсонес будет фактически уничтожен. Пишу это и не знаю, что делать: то ли плакать от бессилия, то ли кричать от злости, то ли статью писать про этот беспредел, то ли идти устраивать голодовку с пикетом под администрацией президента. Пока ещё не решила”, — написала живущая в Москве пропагандонша Надежда Исаева, уроженка Севастополя. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что ватники начнут проклинать путина, россию и с грустью смотреть в сторону блока НАТО, видя в нем спасение от скреп бесконечного вставания с колен!

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