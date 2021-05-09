1. Осужденного в россии по обвинению в подготовке терактов в Крыму политзаключенного “дела Олега Сенцова”, преподавателя истории Алексея Чирния освободили после 7 лет заключения и сразу депортировали в Украину, не дав пообщаться с родителями, которые приехали из Крыма в Ростовскую область.

2. Политзаключенному симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Теймуру Абдуллаеву оккупанты продлили срок пребывания в штрафном изоляторе до 6 июня. “Моего сына содержат в холодном карцере в грязи, унижая его человеческое достоинство. В ШИЗО спальное место пристегивают к стене и опускают только вечером. Он не выдержал целый день на ногах и лег на сырой и холодный пол”, — сообщила Диляра Абдуллаева.

3. Меджлис крымскотатарского народа призвал не проводить развлекательные мероприятия 18 мая — в День памяти жертв геноцида и депортации крымских татар.

4. Прокуратура АРК и Севастополя заявила о сообщении подозрения трем участникам созданного россией незаконного вооруженного формирования “самооборона Севастополя” (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Имена не назвали. Предателям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

5. Служба госбезопасности Латвии (СГБ) начала проверку случая, когда латвийский исполнитель Янис Лемежис выступил в оккупированном россией Крыму. Ватник неделю назад принял участие в фестивале “Дорога на Ялту”, где вместе с рашистом Денисом Майдановым исполнил военную песню “Баллада о солдате”. Ватоголовый латвиец, который незаконно притащился в Крым на пропагандистский шабаш оккупантов, теперь несет стандартную ересь — он вне политики и “против любого насилия и за мир на всей земле”.

6. Исполняющим обязанности ГП “Хмельницкая областная служба местных автодорог” стал Владислав Фалюш, до недавнего времени владелец ООО “Днепропром-М”, которому принадлежала техника, привлеченная в оккупированном Крыму к строительству дорог и Крымского моста компанией его отца — Валерия Фалюша. Расследование по ссылке.

7. Посмотрите видеоблог о том, кто будет строить игорную зону (а значит, и собирать доходы от казино) на Южном берегу оккупированного Крыма. Спойлер — право на очередную дорогую крымскую игрушку получил олигарх и друг путина Ротенберг. И кто бы сомневался?

8. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе (с)… Але в кримських школах все інакше: путлєр’югенд привчають любити зброю, окупантів, рабсію та фюрера. І, звісно, виконувати накази. Так виковуються вірні солдати рейху. Джанкой, 6/05/2021.

9. Окупований Крим, дитячий мілітарі-центр “Артек”. Юних ялтинців, які кілька місяців проходили курс молодого бійця, привели до присяги на вірність рейху і зарахували до путлєр’югенду. Їм не сказали, що, вбираючи дітей в уніформу, рашка готує з них вбивць і гарматне м’ясо.

10. Оккупированная Ялта в период победобесия местами стала напоминать Папуа-Новую Гвинею. Катимся по наклонной.

11. Севастополь. Сьогодні їздила по справах. Машин багато, але колорадок практично немає. Аквафреші — декілька штук. А от червона ганчірка та великий аквафреш — тільки на кількох занедбаних хатах!

12. Не знаю, что там эта ватница “отстояла”, но училась она в Воронеже. Понаех в Симферополь — 90%. 10% оставляю на то, что из исконных ведет свой род. Тех, шо с 1944 года тут жили всегда… Так что наслаждайся. Забор — твоя говень, запрет — твое счастье: “Радуюсь, что мы успели там (прим — Татьянин грот на Ай-Петринской яйле) побывать до эпохи глобальных ограничений и запретов. Надо же… Еще год назад мы были в НАШЕМ Крыму, гуляли свободно, дома. Все. Конец свободе. А вот противно у себя дома спрашивать разрешения на каждый шаг. Так и сказали бы честно: все, вы отстояли Крым на референдуме и в отрядах самообороны, а теперь…”.

P.S. Вспоминая окончание войны в Европе, важно помнить и о том, кто ее начал (с). Тот, кто помнит и чтит память миллионов убитых, никогда не скажет “можем повторить”. Тот, кто помнит и чтит, говорит “ніколи знову”. И важно помнить, что 8 мая 1945 года война закончилась, но началась длительная оккупация восточноевропейских стран, в том числе Украины, тоталитарным советским режимом. НКВД, “черные воронки”, депортации, геноцид, ГУЛАГ, расстрелы, пытки, беспрецедентные по масштабам репрессии, полное отсутствие свободы слова и уважения человеческого достоинства… В 1991 году мы сделали первую попытку распрощаться с совком. Потом — в 2004-ом. Затем снова в 2014-ом. Наша борьба продолжается по сей день. Крым и часть Луганской и Донецкой областей оккупированы обезумевшей россией, которая, как и обещала, смогла повторить, а свободные от оккупации территории нашей страны и властные кабинеты напичканы агентами Кремля, которые открыто или завуалированно работают на врага. Но я верю в нашу победу. Как верили в нее и оба моих деда, которые прошли через жернова Второй мировой войны!

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