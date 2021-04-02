Новости Крымнаша. Военная техника у границ Украины вызывает радость у многих россиян

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
3 минуты
1,5 т.
Новости Крымнаша. Военная техника у границ Украины вызывает радость у многих россиян

1. Главреда газеты “Qirim” Бекира Мамутова оккупанты судят за упоминание Меджлиса без указания о том, что Меджлис, по больному воображению оккупантов, является “экстремистской организацией”

2. Крымская правозащитная группа (КПГ) продолжает фиксировать, как российские оккупанты систематически нарушают свободу вероисповедания в Крыму. Репрессиям подвергаются представители всех конфессий, кроме секты ФСБ РПЦ

3. К югу от Крыма работают два разведборта НАТО, к северу — украинский Байрактар

4. Оккупанты в связи с очередными военно-террористическими учениями полностью перекрывали Крымский мост. До конца суток возможны новые перекрытия

5. Оккупанты продолжают активно наращивать группировку войск в Крыму. Рашисты снимают передвижение военной техники на видео и публикуют в сети

6. Колонны военной техники в течение нескольких недель нон-стоп следуют в Крым как своим ходом (колесная), так и по ЖД (гусеничная). На днях ездили в Керчь — в течение трёх часов пути встретили три колонны, каждая по 100+ единиц

7. “Вертолеты пачками летают! Пи@@@ как низко! Белогорский район. Около 10 штук. Что происходит?”, — спрашивают жители военной базы

8. Феодосия. Медики в военном госпитале в ужасе. Госпиталь всё тот же, что и до 2014 года. А численность ихтамнетов выросла в разы. А тут ещё и новые прут. Весь госпиталь забит под завязку.

9. Хоть бы все эти перемещения войск к Украине были просто блефом со стороны плешивого. Быстрей бы эта гнида канула в лету

10. Стало известно о том, что в устроенном оккупантами ДТП на трассе между Кацивели и Понизовкой на южном берегу Крыма есть одна жертва. Скончался мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля, в который въехали ихтамнеты

11. Долги по зарплате в оккупированном россией Крыму выросли за год в 162 раза. Причина роста задолженности — отсутствие у предприятий средств для выплаты зарплаты в рамках круглогодичной акции “камни с неба”, которой идет восьмой год

12. Знищення Хансараю продовжено! Усю набережну Чурук-Су перекопано, змонтовано пластикові труби. Робочі збивають бетон з мостів. Паспорт об’єкту “реставрації” обіцяє ці каналізаційні труби до кінця 2021. Злі язики кажуть, що русло Чурук-Су копають просто так. Навіть не стали проводити окупаційні археологічні розкопки

Новости Крымнаша. Военная техника у границ Украины вызывает радость у многих россиян

13. После оккупации Крыма россией ООО “Акар” выкупило более 22 гектаров земли вокруг дачи “Тессели”, которая находится между госдачей “Заря”, известной как дача Горбачева, и санаторием “Форос”. На этих землях построены роскошные коттеджи для отдыха высокопоставленных путинистов, большинство которых оказались чиновниками Татарстана. Центр журналистских расследований в статье “Нью Казань в Форосе” уже назвал имена нескольких “дачников” — экс-вице-премьера и советника нынешнего президента Татарстана Равиля Муратова, руководителя аппарата президента республики и экс-главы МВД Асгата Сафарова и других чиновников. Мониторинг судебных решений открыл новое имя сановного “дачника”, которым оказался брат вице-премьера мордора Андрей Адамов.

14. Форос. Посмотрите, как тут было и что стало…

Новости Крымнаша. Военная техника у границ Украины вызывает радость у многих россиян

15. Пассажирские причалы побережья Ялты, которые оккупанты не ремонтируют вот уже 7 лет после осенне-зимних штормов, продолжают разрушаться. Многие выведены из эксплуатации. Ялтинский порт загибается из-за оккупации и введенных вследствие нее полезных санкций

16. Симферополь. В больницах нет горячей воды, на Розочке больных раз в две недели моют-греют и носят вручную воду. А еще в больницах Крыма из детских передач шоколадки с консервами стали тырить. На какое дно нас говень утянула, капец

17. “В Уэльсе вдоль всего морского берега страны можно свободно пройти пешком. У нас пока вот так. Но, может, когда-нибудь здесь будет Феолентовская тропа. Проект её уже есть. В целом, ситуация с Херсонесом и Феолентом напоминает глупого человека с двумя ценными самоцветами. Один из них он украшает стекляшками, мишурой и непонятно чем, а другой без внимания валяется среди кучи барахла”. В Уэльсе — НАТО! Неблагодарные какие эти гардемарины! Та если бы не россия, тут бы солдаты НАТО без всяких заборов гуляли!

Новости Крымнаша. Военная техника у границ Украины вызывает радость у многих россиян

18. Для некоторых ватников является откровением то, что оккупанты пришли к нам, чтобы грабить: “Тревожным является факт, что прут преступники с материка нас грабить. Преступники всех мастей и уровней. Уровнем повыше — грабят безнаказанно” — так ватники комментируют новость о том, что в Ялте задержали вора, который ограбил семь магазинов

P.S. Каждый раз, когда кто-то просит вас разделять путина и “российский народ”, пересмотрите видео с передвижением российской военной техники, которая направляется в Украину или к нашим границам, и послушайте, как многие из россиян радуются, что их армия, состоящая из их же народа, едет “мочить хохлов”, а кто-то из ликующих готов присоединиться к военным эшелонам, правда, только на словах…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:crimeaua1.wordpress.com
УкраинаОккупация КрымаНовости Крыма