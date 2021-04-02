1. Главреда газеты “Qirim” Бекира Мамутова оккупанты судят за упоминание Меджлиса без указания о том, что Меджлис, по больному воображению оккупантов, является “экстремистской организацией”

2. Крымская правозащитная группа (КПГ) продолжает фиксировать, как российские оккупанты систематически нарушают свободу вероисповедания в Крыму. Репрессиям подвергаются представители всех конфессий, кроме секты ФСБ РПЦ

3. К югу от Крыма работают два разведборта НАТО, к северу — украинский Байрактар

4. Оккупанты в связи с очередными военно-террористическими учениями полностью перекрывали Крымский мост. До конца суток возможны новые перекрытия

5. Оккупанты продолжают активно наращивать группировку войск в Крыму. Рашисты снимают передвижение военной техники на видео и публикуют в сети

6. Колонны военной техники в течение нескольких недель нон-стоп следуют в Крым как своим ходом (колесная), так и по ЖД (гусеничная). На днях ездили в Керчь — в течение трёх часов пути встретили три колонны, каждая по 100+ единиц

7. “Вертолеты пачками летают! Пи@@@ как низко! Белогорский район. Около 10 штук. Что происходит?”, — спрашивают жители военной базы

8. Феодосия. Медики в военном госпитале в ужасе. Госпиталь всё тот же, что и до 2014 года. А численность ихтамнетов выросла в разы. А тут ещё и новые прут. Весь госпиталь забит под завязку.

9. Хоть бы все эти перемещения войск к Украине были просто блефом со стороны плешивого. Быстрей бы эта гнида канула в лету

10. Стало известно о том, что в устроенном оккупантами ДТП на трассе между Кацивели и Понизовкой на южном берегу Крыма есть одна жертва. Скончался мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля, в который въехали ихтамнеты

11. Долги по зарплате в оккупированном россией Крыму выросли за год в 162 раза. Причина роста задолженности — отсутствие у предприятий средств для выплаты зарплаты в рамках круглогодичной акции “камни с неба”, которой идет восьмой год

12. Знищення Хансараю продовжено! Усю набережну Чурук-Су перекопано, змонтовано пластикові труби. Робочі збивають бетон з мостів. Паспорт об’єкту “реставрації” обіцяє ці каналізаційні труби до кінця 2021. Злі язики кажуть, що русло Чурук-Су копають просто так. Навіть не стали проводити окупаційні археологічні розкопки

13. После оккупации Крыма россией ООО “Акар” выкупило более 22 гектаров земли вокруг дачи “Тессели”, которая находится между госдачей “Заря”, известной как дача Горбачева, и санаторием “Форос”. На этих землях построены роскошные коттеджи для отдыха высокопоставленных путинистов, большинство которых оказались чиновниками Татарстана. Центр журналистских расследований в статье “Нью Казань в Форосе” уже назвал имена нескольких “дачников” — экс-вице-премьера и советника нынешнего президента Татарстана Равиля Муратова, руководителя аппарата президента республики и экс-главы МВД Асгата Сафарова и других чиновников. Мониторинг судебных решений открыл новое имя сановного “дачника”, которым оказался брат вице-премьера мордора Андрей Адамов.

14. Форос. Посмотрите, как тут было и что стало…

15. Пассажирские причалы побережья Ялты, которые оккупанты не ремонтируют вот уже 7 лет после осенне-зимних штормов, продолжают разрушаться. Многие выведены из эксплуатации. Ялтинский порт загибается из-за оккупации и введенных вследствие нее полезных санкций

16. Симферополь. В больницах нет горячей воды, на Розочке больных раз в две недели моют-греют и носят вручную воду. А еще в больницах Крыма из детских передач шоколадки с консервами стали тырить. На какое дно нас говень утянула, капец

17. “В Уэльсе вдоль всего морского берега страны можно свободно пройти пешком. У нас пока вот так. Но, может, когда-нибудь здесь будет Феолентовская тропа. Проект её уже есть. В целом, ситуация с Херсонесом и Феолентом напоминает глупого человека с двумя ценными самоцветами. Один из них он украшает стекляшками, мишурой и непонятно чем, а другой без внимания валяется среди кучи барахла”. В Уэльсе — НАТО! Неблагодарные какие эти гардемарины! Та если бы не россия, тут бы солдаты НАТО без всяких заборов гуляли!

18. Для некоторых ватников является откровением то, что оккупанты пришли к нам, чтобы грабить: “Тревожным является факт, что прут преступники с материка нас грабить. Преступники всех мастей и уровней. Уровнем повыше — грабят безнаказанно” — так ватники комментируют новость о том, что в Ялте задержали вора, который ограбил семь магазинов

P.S. Каждый раз, когда кто-то просит вас разделять путина и “российский народ”, пересмотрите видео с передвижением российской военной техники, которая направляется в Украину или к нашим границам, и послушайте, как многие из россиян радуются, что их армия, состоящая из их же народа, едет “мочить хохлов”, а кто-то из ликующих готов присоединиться к военным эшелонам, правда, только на словах…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.