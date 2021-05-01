1. Европарламент принял резолюцию, которая в случае ОТКРЫТОГО вооруженного вторжения рф на территорию Украины предусматривает исключение россии из платежной системы SWIFT, а также заморозку всех европейских активов близких к российским властям олигархов и их семей. Кроме того, Европарламент призвал россию вывести войска из восточных областей, вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом, гарантировать свободу судоходства к портам Азовского моря через Керченский пролив и выполнять положения Минских соглашений

2. Одна из самых позорных страниц украинской политики — так называемая свободная экономическая зона “Крым”, пролоббированная олигархами и продажными политиками после оккупации Крыма и Севастополя россией. Эту страницу крымские общественные деятели и журналисты требуют закрыть на протяжении всех лет войны с россией. Ведь закон о СЭЗ “Крым” позволил украинскому бизнесу работать на оккупантов. Поэтому химические заводы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, портовые активы Рината Ахметова, аграрные владения Юрия Косюка, строительные супермаркеты семьи Герег и другие крупные ритейлеры продолжили работать на полуострове и платить налоги оккупантам. Сотни компаний из свободной территории Украины везли в Крым товары, помогая путину обеспечивать военную базу и колонистов — российских понаехов, которые меняют структуру населения и выдавливают из Крыма граждан Украины. Все правительства Украины призывают Запад усилить санкции против рф и считают их чуть ли не единственным инструментом деоккупации Крыма, при этом существование СЭЗ “Крым” фактически подрывает эффективность западных санкций и дискриминирует нас в глазах Западных партнеров. Кроме того, этим законом сделали крымчан “нерезидентами” и усложнили вывоз из Крыма на материк своих вещей и денежных средств.

3. Оккупанты в Крыму арестовали автомобили двоих политзаключенных — Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова — для погашения возможного штрафа по их сфабрикованному делу о терроризме

4. Политзаключенного бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Вадима Бектемирова оккупанты этапировали из крымского изолятора в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

5. Для жителей Крыма и Донбасса упростили процедуру установления фактов рождения и смерти. Суды на неоккупированной территории теперь будут безотлагательно рассматривать дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины с момента поступления соответствующего заявления

6. “Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков”, — сообщили оккупанты. Пусть Константинов вернёт крымчанам деньги, ведь он должен украинским банкам многомиллионные кредиты. Взаимозачёт

7. Крым продолжает вставать с колен. В первом квартале 2021 года объемы производства сельскохозяйственной продукции в оккупированном Крыму сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, производство мяса снизилось на 10,5%, яиц — на 10,3%, молока — на 1,3%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%, свиней — на 4,8%, птицы — на 9,1%. И только поголовье овец и коз выросло по сравнению с прошлым годом на 3,5%

8. Все ради понаехов: с 1 мая в Ялте отменяют ограничения на подачу воды. Круглосуточный режим будет действовать до октября, сообщили оккупанты

9. Гоблин признал, что цены в Крыму могут взлететь и обвинил в этом не плохо построенный мост, который так и не помог, а наплыв руссо-туристо. Я рад: уровень ненависти к понаехам — а сейчас прут сюда худшие представители человечества — будет только расти

10. Вот построят мост: подорожание лекарств в Крыму побило шестилетний рекорд, рост цен обогнал инфляцию в 1,9 раза. Да и лекарствами то, что продают в крымских аптеках, порой трудно назвать. А на спасительный украинский материк сейчас практически не выедешь, чтобы купить нормальные медицинские препараты. Спасаемся передачками от тех, кто смог прорваться сквозь все преграды

11. В Крымском заповеднике понаехавшие лесники сцепились в схватке с понаехавшими велосипедистами, которым назначенные оккупантами гестаповцы леса запрещали велопрогулку в лесу. Чем закончилась эта увлекательная история про жаб и гадюк пока неизвестно. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

12. Хансарай. Копають важкою технікою місце, де були бані хана Мухамед Герая. Там треба археологічні розкопки проводити… Сумно

13. В оккупированной Керчи к раздаче мерзких колорадок привлекли детей и полицаев. Это, видимо для того, чтобы сразу арестовать того, кто откажется брать в руки эту российско-нацистскую гадость. Еще раздают брошюры с надписью “Полиция россии помнит! Забыть — значит предать!”. А мы, украинцы, тоже помним, с какой символикой вторгались в нашу страну в 2014 году российские оккупационный войска и бандформирования. Керчанин тем временем написал: “На Ленинской как-то тоже привлекли школьников раздавать какие-то брелки к 9 мая. Так я им говорю: "вам же раздать надо, а я потом выкину, так что давайте". Они мне дали, а я в ближайшую мусорку выкинул. Шёл обратно, они меня узнали и ещё дали, опять выкинул в мусорку”

14. Победобесие с вовлечением детей шагает по Крыму

P.S. “Сегодня вандалы-понаехи освободили мой уютный палисадник от тюльпанов и нарциссов. Пролезли через живую изгородь. Такое было только в 90-х к 1 сентября! Это твари из россии, сосед видел, кричал! Воровал взрослый мужик, не из наших, своих-то мы почти всех в лицо знаем, город меленький! Наверное, у его жены день рождения”… С — скрепы.

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