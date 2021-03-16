1. Оккупанты опубликовали данные о наполняемости водохранилищ Крыма на 12 марта 2021 года. Если учесть, что сейчас — весна, когда после зимы водохранилища традиционно наполнялись водой, то ситуация, мягко говоря, катастрофическая

2. Оккупанты сообщили: “Запасы воды в симферопольских водохранилищах, к сожалению, так же, как и по Ялте, принципиального увеличения не имеют”

3. В честь седьмой годовщины вставания с колен оккупанты заявили, что возобновление подачи горячей воды жителям Симферополя не планируется. Горячую воду отключили в августе 2020 года. Холодная подается по жесткому графику, и качество воды — отвратительное

4. Оккупанты требуют снять санкции с пропагандонского телеканала “Крым-24”, который несколько дней назад был частично заблокирован в Инстаграме, а в прошлом году — полностью удален с YouTube. Пропагандон Олег Крючков, возглавляющий помойку “Крым-24”, записал обращение, в котором заявил, что “крымчане уже устали от этих глупых, бесполезных и надоевших всем санкций”. Напомню, в апреле 2019 года Крючков со своей свитой жадно жрали торт в виде головы Трампа, на котором было написано “спасибо за санкции”

5. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь. Як ви вважаєте, що це? Військові збори путлє’рюгенду? Військово-патріотична гра “Щит і меч”? “Зірниця”? А ось і ні. Це малюки-штурмовики в парку “Патріот” проводжали Масляницю

6. “Чтобы гость из Москвы не остался чужд знаний об истории древней Керчи, министр культуры Крыма обогатила его информацией: "Это символ города — орлолев. Охраняет ворота в ад". Керчане, комментируя это заявление, разразились эпитетами, достойными Гомера, и сразу же согласились с тем, что определение "ворота в ад" очень даже подходит для описания того, что происходит в городе. Можно было бы предположить, что официальный куратор Керчи Арина Новосельская не знакома с гербом города-героя, на котором изображен грифон. Но утвержденный еще в 1996 году герб с грифоном до сих пор украшает здание администрации города, в котором министр культуры Крыма бывала неоднократно. Более того: практически идентичный грифон изображен и на официальном гербе Крыма, который был утвержден еще в 1992 году. Но Бог с ними, грифонами, лучше поговорим о том, что они, по мнению Новосельской, охраняют. С 2014 года Керчь буквально утопает в мусоре, поток грузовиков с Крымского моста разрушает городские дороги, центральная гимназия закрыта, порты и переправа не работают. В городе — разруха, грязь и безработица. Поэтому слова крымского министра о "воротах в ад" многие керчане воспринимают как точную иллюстрацию происходящего. Что же касается Крыма, то как еще, если не адом, можно назвать происходящее на полуострове после 2014 года? Уничтожение уникальной природы, попрание прав и свобод, бедность и безнадегу, в которой живут крымчане, не в состоянии скрыть даже беззастенчивая ложь, к которой так любят прибегать российские власти. Как еще, если не адом, назвать жизнь людей, которых погрузили в атмосферу постоянного страха, как назвать постоянную угрозу ареста за веру или личное мнение? Как описать преследования крымскотатарского народа, который раз за разом пытаются русифицировать, лишить истории, языка и родной земли? Как назвать тоскливую жизнь за решетками, которыми обнесено даже море? В 2014 г. керченские грифоны стали свидетелями того, как в Крым вторгаются орды захватчиков. Теперь россия создала в Крыму свой собственный филиал ада. И ворота его, как совершенно точно заметила Арина Новосельская, охраняют грифоны из Керчи”, — написала крымчанка

7. “Дорога к Молодежному пляжу в Керчи теперь закрыта навсегда. Кованый забор с калиткой для пешеходов перекрыл проезд к пляжу. Между асфальтированной улицей Пушкаренко и, собственно, пляжем теперь особо охраняемая территория объекта культурного наследия “Древний город Мирмекий”. Пляж оккупирован со всех сторон. Теперь, чтобы поддерживать атмосферу охраны, нужно будет закладывать в бюджет ежегодно новые ворота и табличку. А то люди — они такие люди, еще и купаться хотят, и с комфортом доехать, и ладно бы сами, так они еще и стариков на море везут, а тут когда-то жили, ходили, размножались другие люди”, — с иронией написали керченские пропагандоны об очередных покращеннях. Жители города прокомментировали: “Страна заборов и охранников. Торговый порт не работает, зато охранников по 3 человека на одну калитку”, “Закопайте вы назад эту кучу камней! Одни раскопки, дайте живым доступ к морю!”, “СВАЛАТА ПОНАЕХАВШАЯ! ЧЕРТИ ЧЯРДАЧНЫЕ! ВСЮ ЖИСЬ С МАЛОЛЕТСТВА КОРЕННЫЕ КЕРЧЕНЦЫ ДАЖЕ ПЛАВАТЬ ТАМА УЧИЛИСЬ!”, “Зазаборье! Отстой полный! Хапуги!”, “Правильное решение! Нечего загрязнять берега и воду. Приезжим нужна чистая вода, дешевое пойло, яйка, млэко и жильё”, “Забудьте навсегда, что когда-то вы, керчане, были тут хозяевами”, “Да ладно, когда это простые граждане были хозяевами?”, “А тогда, когда они могли свои права защитить через суд, партии или лично на акциях и митингах. 7 лет как такого уже нет”, “Закрыто навсегда — сбылась вековая мечта вернувшихся в радную гаВонь”, “Пора браться за вилы и топоры, как в 17-ом. И Аврору сюда перегнать. Это же надо до такого маразма дойти, чтобы, живя у моря, к морю не пускали”, “К слову, Меганом, что мыс, тоже забором обнесли”, “Потихоньку во всем возникают ограничения”, “Пенсов раньше подвозили к самому морю! Старух, стариков… Теперь ворота нацепили”, “Да там все городище — это яма пять на пять метров из десяти камней! Вы еще там караул поставьте!”

8. Крымчанке не надо писать, что она крымчанка… Когда человек видел ровно то же, что и ты. На улицах, а не в рашен дурновизоре. Паблик Ялты не возражает: “Как помню, в январе-феврале 2014 года. Когда протесты в Киеве против режима Янука достигли пика, крымчане жили в привычном ритме. Никто в Крыму всерьез не ждал приезда “поездов дружбы” со стороны материка, о которых трубили в российском дуровизоре. В Крыму на момент захвата не было массовых пророссийских движений. Поэтому Москва пустила в ход “зеленых человечков”. Понимая, что местная публика сама не поднимется. Никакой массовой поддержки “референдума” не было”

P.S. Семь лет назад у операции оккупации был день “тишины”. Сегодня общественность Крыма и Севастополя, ватная в том числе, выходит с такими авами в ФБ — “Крым, прости”. У нас МИНУТА МОЛЧАНИЯ за убиенным россией Крымом. Многие из извиняющихся приложились лично к убийству… По говени тоже будем молчать. СКОРО

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