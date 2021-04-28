1. На пляже в Гурзуфе неизвестные написали на камне “Слава Україні!”

2. “Прокурор” Сергей Бродский, притащенный в Крым из Оренбургской области, в очередной раз вызвал имама мечети “Юкъары джами” в Алуште Юсуфа Аширова для составления еще двух протоколов. Крымского татарина обвиняют в “использовании немаркированной литературы” и в “незаконной миссионерской деятельности”

3. На Опуке опять стреляют с самого утра. Кроме того, половина Крыма содрогнулась от очередного мощного хлопка, который обычно является следствием перехода самолета на сверхзвук. Учения закончились, говорите? Этой стране верить — беде быть. “Будапешт” явно ничему не научил

4. Севастополь. Кача. Зачем туристы на военной базе? Прикрывать ржание Искандеров загорелыми задами? Опять рашкин металлолом катается

5. Посмотрите, что льется из кранов в Алуште — это там, где туристам ограничивать воду не будут… В Алуште, кстати, нет не только воды, но и медицины. Почти никакой в прямом смысле слова. Родить тут теперь тоже нельзя. Только под кустом или в Ялте/Симферополе. Роддом закрывают. Реанимацию закрыли. Хирургию закрыли. Ну, и сто тыщ мильонов турыстов сверху. Местные жители пишут о преднамеренном геноциде.

6. На работе каждый день подходят, чтобы я записался на прививку. Попросил предъявить международный сертификат. Сказали, что там геи, и нам это не надо. На мой ответ, что лучше жить в стране, где 4% геев, чем 85% п*доров, орали минут десять и сказали, что таких, как я, стрелять надо.

7. Російська (закреслено) окупантська охорона культурної спадщини в дії: екскаватор “реставрує” набережну Ханського палацу; розібрали стародавній міст до Хансараю).

8. В Форосе продолжается застройка и уничтожение парка, несмотря на то что оккупанты заявили, что стройка “остановлена”

9. На севастопольском форуме ватники проводят Форос в последний путь: “Да, проводить надо достойно, с музыкой и танцами”, “Я не глумлюсь над судьбой Крыма, она мне ясна, печальна и светла”, “Сами же хотели! Не?”, “Не начинайте. И так всем всё понятно. Увы”

10. Языковая балка находится на Северной стороне Севастополя, между аэродромом Бельбек и садовым товариществом “Берег”. Обрывистый глинистый берег в некоторых местах возвышается на 25-30 метров. Посмотрите, как оккупанты уничтожают это место. Здесь разработали карьер

11. Севастопольская вата устала жить обещаниями: “Опять *будут*. Как достало уже жить в этом сказочном *будущем*…”, “Статья заканчивается надеждой”, “Статья может чем угодно заканчиваться. Главное, чтобы чинуши хоть немного прислушивались к здравому мнению. А пока это утопия”, “Нет ничего более постоянного, нежели временное”, — пишут ватники в теме “Водоснабжение Севастополя”. Другие добавили: “Это россия, детка, знали, во что вступали”, “К сожалению, очень многие имели представление только о Москве и Санкт-Петербурге”

12. Рашист из Волгограда решил понаехать в Крым, а потом из Крыма сразу поехать в Одессу. Интересуется, где и как ему самоизоляцию проходить… Тот момент, когда 7 лет живёшь в танке и веришь российскому телевизору, что Крым — это россия… Необучаемые… Добро пожаловать, всегда готовы получить с недоумков штраф за нарушение пересечения границы.

13. Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко появляется на публике в украшениях, цена которых 20 млн руб. После скандала она заявила стандартное “вывсеврети” и объявила аукцион, на котором готова отдать “почти даром” свои побрякушки всего-то за 2 млн. Напомню, Павленко известна тем, что помогла оккупантам раздерибанить винзаводы “Новый Свет” и “Массандра”, после чего ее назначили на должность “мэра” Ялты, где размах для дерибана куда больше прежнего

14. Цены в Крыму продолжают лететь вверх после завершения строительства моста, вместо того чтобы упасть, как многократно обещали оккупанты. Соцсети полны гневных сообщений, в том числе от ватников, которые в 2014 развесили уши и бежали за колбасой по 2,20: “А кормить вас гавань и не обещала. Не жрите”, “Мы тут в рыбный зашли и долго ржали — мойва по 390, а горбуша по 350”, “У нас в Джанкое цены непонятно как растут вверх. По телевизору президент рф сказал, что цены на сахар и растительное масло не будут повышаться, но у нас в Джанкое вчера на сахар была средняя цена 52-60 руб. за 1 кг, а растительное масло — 150-156 руб. за 1 литр, и каждый день повышают на 5-10 руб. За этим никто не следит и контроля никакого нет, городская администрация только фоткается и выкладывает фото в сеть”, “Цены на все продукты шокируют. Как нам дальше жить? Что это за ГЕНОЦИД? Кто мне объяснит, почему наше правительство нас ДУШИТ?”, “У нас цены растут со скоростью звука: сегодня одна, а завтра уже другая, и все больше и больше”, “Надо думать, это не предел. Европу уже обогнали точно. С зарплатами перегнать не выходит только”, “Мост построят и все подешевеет”, “Коллизия подаваемых ручным Росстатом показателей впечатляет многих уже давно. Так и живем в королевстве "кривых зеркал" и самообмана”, “Обратил внимание, что таких жалоб в соцсетях становится больше и больше. Комментировать люди смелее стали такие посты. Закипает у людей, закипает”, “Никто ничего не контролирует”, “Всё идёт по плану. Огромное количество политиков публично заявляют о ненужности подавляющего количества граждан. Странно, что вы задаётесь этим вопросом”, “Вы правы! Зомби-ящик побеждает холодильник”, “Цены растут каждый день. Но только никому нет дела до простых смертных. Уже пора забыть, что обещают по телевизору”

P.S. “Худая, как спичка, пенсионерка, одетая в советское пальто, покупала в магазине банку консервов и 3 пачки Доширака. Нет необходимости интересоваться у нее, что она делала 16 марта 2014 года. Она сама и является ходячим ответом на вопрос”.

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